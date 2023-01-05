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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российского тренера обвиняют в жестоком обращении с гимнастками из Италии

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ведущий итальянский тренер по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани и ее помощница россиянка Ольга Тишина предстанут перед спортивным судом Италии по обвинению в применении жестоких методов тренировок к молодым спортсменкам, сообщает агентство ANSA.

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Источник: Спорт РИА Новости

Утверждается, что тренеры применяли «психологическое давление», что провоцировало «пищевые и психологические расстройства у некоторых гимнасток». На Маккарани и Тишину также заведено уголовное дело, оно находится на предварительной стадии.

Прокуратура Брешии начала расследование после того, как мать двух сестер, ушедших из спорта, подала жалобу на предполагаемое психологическое насилие над девочками со стороны тренеров в связи с их весом и внешним видом.

В прошлом году несколько итальянских гимнасток, в том числе чемпионки мира и Европы, рассказали о случаях жестокого обращения, психологического насилия и унижения со стороны тренеров. Также спортсменки заявляли, что страдали от пищевого расстройства из-за злоупотребления слабительными. В ноябре 2022 года Итальянская федерация гимнастики (FGI) объявила о том, что присоединилась к расследованию прокуратуры страны в связи с публикациями о жестоком обращении тренеров со спортсменками.

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