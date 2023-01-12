Лариса Латынина находится в стабильном состоянии после инфаркта

«У нее был инфаркт дня за четыре до Нового года. Увезли на скорой помощи. Сейчас она в стабильном состоянии», — сказала Родионенко.

Латыниной 88 лет. Она является рекордсменкой по количеству завоеванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин — девять золотых наград, пять серебряных, четыре бронзовые. До 2012 года была самой титулованной спортсменкой на планете, имела наибольшую по количеству коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта (18 медалей). Ее рекорд был побит в 2012 году американским пловцом Майклом Фелпсом (28).