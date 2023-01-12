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22:28 (мск), источник: ТАСС

Лариса Латынина находится в стабильном состоянии после инфаркта

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина находится в стабильном состоянии после инфаркта. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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Источник: РИА "Новости"

В конце декабря Латынина была госпитализирована.

«У нее был инфаркт дня за четыре до Нового года. Увезли на скорой помощи. Сейчас она в стабильном состоянии», — сказала Родионенко.

Латыниной 88 лет. Она является рекордсменкой по количеству завоеванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин — девять золотых наград, пять серебряных, четыре бронзовые. До 2012 года была самой титулованной спортсменкой на планете, имела наибольшую по количеству коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта (18 медалей). Ее рекорд был побит в 2012 году американским пловцом Майклом Фелпсом (28).

Латынина является также девятикратной чемпионкой мира и семикратной победительницей чемпионатов Европы.

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