Олимпийская чемпионка гимнастка Латынина надеется, что ее скоро выпишут из больницы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина в настоящее время находится на углубленном плановом обследовании и надеется в скором времени выписаться из больницы. Об этом она рассказала ТАСС в пятницу.

Как сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, Латынина была госпитализирована в конце декабря из-за проблем с сердцем.

«Со мной все в порядке, я хорошо себя чувствую, — сказала Латынина. — Никакого инфаркта у меня не было, сейчас я нахожусь на плановом углубленном обследовании. Не исключаю, что скоро выпишусь домой. О моем здоровье все беспокоятся, я не остаюсь без внимания, что очень приятно».

Латыниной 88 лет. Она является рекордсменкой по количеству завоеванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин — девять золотых наград, пять серебряных, четыре бронзовые. До 2012 года она была самой титулованной спортсменкой на планете, имела наибольшую по количеству коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта (18 медалей). Ее рекорд был побит в 2012 году американским пловцом Майклом Фелпсом (28).