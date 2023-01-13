Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Трактор
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Флорида
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Оттава
35
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Колорадо
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Калгари
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Миннесота
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Виннипег
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сиэтл
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Торонто
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Каролина
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Нэшвилл
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Даллас
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Ванкувер
54
Все события
Фоторепортажи
15Церемония награждения после финала ЧМ
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
11:36 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка гимнастка Латынина надеется, что ее скоро выпишут из больницы

Лариса Латынина отметила, что находится на плановом углубленном обследовании.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина в настоящее время находится на углубленном плановом обследовании и надеется в скором времени выписаться из больницы. Об этом она рассказала ТАСС в пятницу.

Как сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, Латынина была госпитализирована в конце декабря из-за проблем с сердцем.

«Со мной все в порядке, я хорошо себя чувствую, — сказала Латынина. — Никакого инфаркта у меня не было, сейчас я нахожусь на плановом углубленном обследовании. Не исключаю, что скоро выпишусь домой. О моем здоровье все беспокоятся, я не остаюсь без внимания, что очень приятно».

Латыниной 88 лет. Она является рекордсменкой по количеству завоеванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин — девять золотых наград, пять серебряных, четыре бронзовые. До 2012 года она была самой титулованной спортсменкой на планете, имела наибольшую по количеству коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта (18 медалей). Ее рекорд был побит в 2012 году американским пловцом Майклом Фелпсом (28).

Латынина является девятикратной чемпионкой мира и семикратной победительницей чемпионатов Европы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россияне выбрали лучшую спортсменку 2022 года
Глушаков прокомментировал уход из "Химок"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь