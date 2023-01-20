Красавица-гимнастка восхитила поклонников фото на берегу океана: «Просто чудо. Нереально красива»
Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова показала, как проводит отпуск.
Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова показала, как проводит отпуск.
Спортсменка опубликовала фотографии, на которых сидит на берегу океана в лучах заката с большим цветком в волосах.
Подписчики Солдатовой в комментариях восхитились ее образом, назвав нереально красивой:
— Вы просто чудо, красота, грация, талант, женственность, богемная красавица.
— Замечательная.
— Какая красота!
— Удивительная!
— Боже, ты так прекрасна.
— Моя королева.
— Богиня.
— Нереально красива.
— Вау!