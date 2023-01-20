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13:40 (мск), источник: Sport24

Красавица-гимнастка восхитила поклонников фото на берегу океана: «Просто чудо. Нереально красива»

Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова показала, как проводит отпуск.

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Источник: Sport24

Спортсменка опубликовала фотографии, на которых сидит на берегу океана в лучах заката с большим цветком в волосах.

Подписчики Солдатовой в комментариях восхитились ее образом, назвав нереально красивой:

— Вы просто чудо, красота, грация, талант, женственность, богемная красавица.

— Замечательная.

— Какая красота!

— Удивительная!

— Боже, ты так прекрасна.

— Моя королева.

— Богиня.

— Нереально красива.

— Вау!

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