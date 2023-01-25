Сестры Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Госдуме

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины согласились войти в экспертный совет по спорту в Молодежном парламенте при Госдуме. Об этом ТАСС в среду заявил председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

«Дина и Арина Аверины войдут в состав парламента. Они дали согласие возглавить экспертный совет по спорту. Состав экспертного совета будет утвержден 15 февраля», — сказал Шатунов.