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12:07 (мск), источник: ТАСС

Сестры Аверины войдут в состав Молодежного парламента при Госдуме

Дина и Арина Аверины дали согласие возглавить экспертный совет по спорту.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины согласились войти в экспертный совет по спорту в Молодежном парламенте при Госдуме. Об этом ТАСС в среду заявил председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

«Дина и Арина Аверины войдут в состав парламента. Они дали согласие возглавить экспертный совет по спорту. Состав экспертного совета будет утвержден 15 февраля», — сказал Шатунов.

Дине и Арине Авериным по 24 года, они являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнатстике. Дина Аверина также является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

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