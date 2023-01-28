В Международной федерации гимнастики поддержали позицию МОК по допуску россиян

ТАСС, 28 января. Международная федерация гимнастики (FIG) поддерживает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом в субботу сообщает пресс-служба FIG.

«Я уважаю политику независимости спорта от политики. На нас лежит ответственность защищать права спортсменов от какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Нам предстоит преодолеть много препятствий, прежде чем допустить российских и белорусских гимнастов до международных соревнований, но спорт превращает невозможные вещи в возможные. Я верю, что дружба и солидарность в рамках олимпийского движения будут способствовать миру во всем мире», — сказал президент FIG Моринари Ватанабэ.

Ранее Ватанабэ неоднократно выражал мнение, что спорт должен оставаться отдельно от политики. Он также заявлял, что FIG должна прислушиваться к мнению своих коллег из России и Белоруссии, несмотря на отстранение спортсменов из этих стран от зарубежных стартов. Комментируя ситуацию с допуском российских и белорусских представителей до выборов внутри организации, Ватанабэ отметил, что гражданство должно отходить на второй план, поскольку человек становится нейтральным лицом.

МОК 25 января предложил допустить российских и белорусских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.