Латынина сообщила, что скоро она будет выписана из больницы
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о состоянии своего здоровья.
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о состоянии своего здоровья.
Напомним, 12 января старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Латынина в канун Нового года перенесла инфаркт, причем уже не в первый раз.
«Я себя нормально чувствую, спасибо. Меня скоро выписывают», — цитирует Латынину Metaratings.ru.