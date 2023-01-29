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29 января, источник: Sport24

Латынина сообщила, что скоро она будет выписана из больницы

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о состоянии своего здоровья.

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Источник: Sport24

Напомним, 12 января старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Латынина в канун Нового года перенесла инфаркт, причем уже не в первый раз.

«Я себя нормально чувствую, спасибо. Меня скоро выписывают», — цитирует Латынину Metaratings.ru.

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