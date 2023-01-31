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19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Меня уже выписали из больницы, чувствую себя абсолютно нормально», — сказала Латынина РИА Новости.

Ранее стало известно, что Латынина госпитализирована с инфарктом. Позже двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова сообщила, что 88-летняя Латынина находится в больнице на плановом обследовании.

88-летня Латынина является абсолютной рекордсменкой по числу завоеванных медалей в спортивной гимнастике на Олимпиадах — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

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