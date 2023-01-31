Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы

«Меня уже выписали из больницы, чувствую себя абсолютно нормально», — сказала Латынина РИА Новости.

Ранее стало известно, что Латынина госпитализирована с инфарктом. Позже двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова сообщила, что 88-летняя Латынина находится в больнице на плановом обследовании.