Латынину выписали из больницы: «Чувствую себя не ахти, но со мной все хорошо»

«Со мной все хорошо, из больницы выписали. Чувствую себя сейчас не ахти, но за мной дома тоже приглядывают, поэтому не волнуйтесь. Спасибо всем, кто переживал», — сказала Латынина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.