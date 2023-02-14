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14 февраля, источник: Sport24

Латынину выписали из больницы: «Чувствую себя не ахти, но со мной все хорошо»

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала, что ее выписали из больницы.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 88-летняя Латынина пережила микроинсульт в конце 2022 года и находится в больнице.

«Со мной все хорошо, из больницы выписали. Чувствую себя сейчас не ахти, но за мной дома тоже приглядывают, поэтому не волнуйтесь. Спасибо всем, кто переживал», — сказала Латынина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

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