Латынину выписали из больницы: «Чувствую себя не ахти, но со мной все хорошо»
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала, что ее выписали из больницы.
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала, что ее выписали из больницы.
Ранее сообщалось, что 88-летняя Латынина пережила микроинсульт в конце 2022 года и находится в больнице.
«Со мной все хорошо, из больницы выписали. Чувствую себя сейчас не ахти, но за мной дома тоже приглядывают, поэтому не волнуйтесь. Спасибо всем, кто переживал», — сказала Латынина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.