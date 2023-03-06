Международная федерация гимнастики отстранила от работы Ирину Винер на два года

«Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения», — говорится в заявлении. GEF и Федерация спортивной гимнастики России с Винер должны выплатить по $2,675 тыс. за расходы на дисциплинарное разбирательство.

Разбирательство было связано с предполагаемым ответным снятием кандидатуры Натальи Кузьминой на выборах в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Публичные заявления в СМИ после поражения сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG. Россия отозвала кандидатуру Кузьминой на выборах после того, как ее за судейство на Олимпиаде раскритиковала Винер. По итогам олимпийского турнира Дина Аверина в личном многоборье и сборная России в групповых упражнениях выиграли только серебро, а технический комитет FIG потом объяснил, что никаких ошибок или предвзятости в действиях арбитров в Токио не было.

Дисциплинарная комиссия решила, что Винер несет ответственность за нарушение правил FIG. Предупреждение вынесено Федерации спортивной гимнастики России, которая представляет отечественные спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику, спортивную аэробику, паркур в Международной федерации гимнастики. Стороны имеют право обжаловать решение в апелляционном трибунале GEF в течение 21 дня.