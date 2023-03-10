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18:04 (мск), источник: ТАСС

Гимнаст Никита Нагорный стал вторым в многоборье на чемпионате России

Победителем стал Даниел Маринов, третье место занял Сергей Найдин.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Никита Нагорный занял второе место в многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования прошли в пятницу в Казани.

Победителем стал Даниел Маринов, набравший в сумме 169,83 балла. Нагорный набрал 166,196 балла, бронзовую награду завоевал Сергей Найдин (164,696). Олимпийские чемпионы в командном многоборье Артур Далалоян и Денис Аблязин снялись с чемпионата России из-за повреждений.

Нагорному 26 лет, он является чемпионом Игр в Токио в командных соревнованиях. Также в его активе одна серебряная и две бронзовые награды Олимпиад. Трижды спортсмен побеждал на чемпионатах мира, восемь раз — на первенствах Европы.

Чемпионат России в Казани завершится 12 марта.

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