Российских гимнастов лишили возможности выступить на чемпионате Европы в Турции

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Команды России и Белоруссии не приняли участия в жеребьевке чемпионата Европы по спортивной гимнастике, которая прошла 21 марта, и окончательно лишились возможности выступить на турнире. Об этом ТАСС в среду сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьевка не стала неожиданностью, — сказала Родионенко. — Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира».

Чемпионат Европы пройдет в турецкой Анталии с 11 по 16 апреля. В соревнованиях планируется участие гимнастов из 39 стран.

Чемпионат Европы в Турции является отборочным стартом на мировое первенство, которое пройдет осенью в бельгийском Антверпене. Согласно регламенту, на чемпионате мира получат право выступить в личном многоборье по 23 лучших спортсмена у мужчин и женщин по итогам континентального первенства, в командном турнире — по 13 мужских и женских сборных. По итогам чемпионата мира в Бельгии определятся оставшиеся девять сборных у мужчин и женщин, которые выступят на Олимпиаде в Париже в командных турнирах. В 2022 году через мировое первенство отобрались на Игры мужские команды Китая, Японии и Великобритании и женские сборные США, Великобритании и Канады.

Если Международная федерация гимнастики разрешит российским спортсменам участвовать в азиатских турнирах, то у отечественных гимнастов появится теоретическая возможность отобраться на мировое первенство в Антверпен через чемпионат Азии, который пройдет в Сингапуре с 15 по 18 июня.