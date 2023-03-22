Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Калгари
15
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Вегас
34
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Сиэтл
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Аризона
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Детройт
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Торонто
72
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Нэшвилл
37
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Коламбус
ОТ
67
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Тампа-Бэй
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Миннесота
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Каролина
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Флорида
63
Все события
11:09 (мск), источник: ТАСС

Российских гимнастов лишили возможности выступить на чемпионате Европы в Турции

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко надеется, что россиян допустят до участия в июньском первенстве Азии в Сингапуре.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Команды России и Белоруссии не приняли участия в жеребьевке чемпионата Европы по спортивной гимнастике, которая прошла 21 марта, и окончательно лишились возможности выступить на турнире. Об этом ТАСС в среду сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьевка не стала неожиданностью, — сказала Родионенко. — Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира».

Чемпионат Европы пройдет в турецкой Анталии с 11 по 16 апреля. В соревнованиях планируется участие гимнастов из 39 стран.

Чемпионат Европы в Турции является отборочным стартом на мировое первенство, которое пройдет осенью в бельгийском Антверпене. Согласно регламенту, на чемпионате мира получат право выступить в личном многоборье по 23 лучших спортсмена у мужчин и женщин по итогам континентального первенства, в командном турнире — по 13 мужских и женских сборных. По итогам чемпионата мира в Бельгии определятся оставшиеся девять сборных у мужчин и женщин, которые выступят на Олимпиаде в Париже в командных турнирах. В 2022 году через мировое первенство отобрались на Игры мужские команды Китая, Японии и Великобритании и женские сборные США, Великобритании и Канады.

Если Международная федерация гимнастики разрешит российским спортсменам участвовать в азиатских турнирах, то у отечественных гимнастов появится теоретическая возможность отобраться на мировое первенство в Антверпен через чемпионат Азии, который пройдет в Сингапуре с 15 по 18 июня.

Окончательный состав участников олимпийского турнира по спортивной гимнастике в Париже определится по итогам континентальных первенств, которые пройдут весной 2024 года, а также Кубка мира 2024 года. На чемпионатах континентов будет разыграно по одной олимпийской путевке в личном многоборье у мужчин и женщин, по итогам этапов Кубка мира — на соревнования на отдельных снарядах. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 После шестиминутной разминки на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: "Я не могу здесь кататься"
"Он потом приехал на эту базу, посмотрел и сказал: "Теперь понимаю, почему Советский Союз выиграл"
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь