Российских гимнастов лишили возможности выступить на чемпионате Европы в Турции
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко надеется, что россиян допустят до участия в июньском первенстве Азии в Сингапуре.
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко надеется, что россиян допустят до участия в июньском первенстве Азии в Сингапуре.
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Команды России и Белоруссии не приняли участия в жеребьевке чемпионата Европы по спортивной гимнастике, которая прошла 21 марта, и окончательно лишились возможности выступить на турнире. Об этом ТАСС в среду сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьевка не стала неожиданностью, — сказала Родионенко. — Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира».
Чемпионат Европы пройдет в турецкой Анталии с 11 по 16 апреля. В соревнованиях планируется участие гимнастов из 39 стран.
Чемпионат Европы в Турции является отборочным стартом на мировое первенство, которое пройдет осенью в бельгийском Антверпене. Согласно регламенту, на чемпионате мира получат право выступить в личном многоборье по 23 лучших спортсмена у мужчин и женщин по итогам континентального первенства, в командном турнире — по 13 мужских и женских сборных. По итогам чемпионата мира в Бельгии определятся оставшиеся девять сборных у мужчин и женщин, которые выступят на Олимпиаде в Париже в командных турнирах. В 2022 году через мировое первенство отобрались на Игры мужские команды Китая, Японии и Великобритании и женские сборные США, Великобритании и Канады.
Если Международная федерация гимнастики разрешит российским спортсменам участвовать в азиатских турнирах, то у отечественных гимнастов появится теоретическая возможность отобраться на мировое первенство в Антверпен через чемпионат Азии, который пройдет в Сингапуре с 15 по 18 июня.
Окончательный состав участников олимпийского турнира по спортивной гимнастике в Париже определится по итогам континентальных первенств, которые пройдут весной 2024 года, а также Кубка мира 2024 года. На чемпионатах континентов будет разыграно по одной олимпийской путевке в личном многоборье у мужчин и женщин, по итогам этапов Кубка мира — на соревнования на отдельных снарядах. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.