«Смена флага — глупость, наш бан — абсурд»: Далалоян — о Париже и будущем

В разговоре с корреспондентом РИА Новости Спорт чемпион Игр-2020 гимнаст Артур Далалоян признался, что ему надоела тема с допуском на соревнования, объяснил, почему остается в спорте, а также рассказал, готов ли после завершения карьеры идти в депутаты.

— Артур, совсем недавно закончился чемпионат России. И он прошел для вас не так, как хотелось бы. Как оцените старт сезона?

— Все идет своим чередом, достаточно неплохая подготовка получилась перед чемпионатом России. Почти уже получилось избавиться от проблем со здоровьем, с теми же мозолями и другими общими проблемами. Физическое состояние сейчас хорошее, накатываем еще.

Как правило, после любых стартов форма немножечко растет, немного, на один шажочек. Поэтому все нормально, прошел в первый день чемпионата России в финал командного многоборья, и в квалификации себя немножко попробовал, попробовал новые сложные элементы и комбинации. Я планировал на этот сезон, что их нужно делать и не бояться пробовать. Но этот момент не позволил пройти дальше, потому что когда сразу много нового пробуешь, все равно тяжело психологически и функционально. Но в целом я доволен, потому что я пробовал, я получил уверенности в тех или иных моментах и готов работать дальше.

— Изматывающие тренировки на базе «Озеро Круглое» — и каждый раз все сначала. Вам как олимпийскому чемпиону и гимнасту, который выиграл все, зачем это нужно? Как вы себе это объясняете?

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— Не могу сказать, что сейчас для меня сборы являются изматывающими. Я больше сейчас стараюсь работать в удовольствие, больше работать над чем-то новым, а все новое всегда интересно. Не могу сказать, что изматываю себя максимально сильно, хотя всего год до Олимпийских игр, и мы еще верим, мы работаем, чтобы туда поехать. Я стараюсь попридержать своих коней, попридержать свои силы и больше поработать в интерес своей работе и на перспективу.

— Про Олимпиаду вы заговорили первым. Хотя ситуация с допуском/недопуском на Игры уже всем изрядно надоела.

— Конечно же, это все тяжело, это психологически сказывается, но я в первую очередь стараюсь это все отбрасывать из головы. Я понимаю, что это моя работа, что я подаю пример подрастающему поколению, и очень многие юные спортсмены равняются на нас. Конечно, надо не опускать нос, не показывать какую-то слабину. Все вещи, все проблемы всегда решаемы, поэтому мы работаем и делаем свое дело.

— Нужно ли нам ехать в Париж под нейтральным флагом?

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— Конечно, это надоело, тем более когда это все необоснованно. Многие страны, даже находясь в военном положении, все равно приезжали на чемпионаты мира и Европы с флагом, без каких-то определенных санкций, и выступали. Я не понимаю этого момента, почему нас постоянно пытаются лишить флага и гимна. Это, конечно же, надоело, это абсурд полный, но все равно решение должно принимать руководство — министерство спорта, наши федерации. Спортсмены же просто должны делать свою работу, а именно выходить на арену и побеждать.

— Ожидание парижской Олимпиады — это единственное, что удерживает вас в спорте прямо сейчас?

— В первую очередь меня удерживает любовь к спорту (улыбается). Это было всегда, я люблю то, что я делаю, мне нравится мой вид спорта, потому что гимнастика — это удивительный вид спорта, разнообразный. И в первую очередь я это делаю потому, что люблю это делать. Мне важно подавать пример, вдохновлять других людей на спорт, заражать вот этим.

— Верно ли я понимаю, что вопрос смены спортивного гражданства для вас неактуален и неинтересен?

— Конечно. У нас были разговоры на эту тему в сборной, как-то рассуждали на эту тему, потому что некоторые спортсмены готовы на это пойти. Мы любим свою страну, которую мы представляем, ради которой мы сделали столько работы и одержали столько побед, сделали столько шагов для развития нашего вида спорта в том числе. Я считаю, это глупость, я не готов на это идти, я готов развивать спорт и двигаться дальше в России. Среди наших парней не было таких мыслей, просто очень много интервью, много обсуждений этой темы было.

— Уже два года прошло с Игр в Токио. Там вы выступали и побеждали вопреки. Какие воспоминания о той Олимпиаде сохранили?

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— Вся моя история в спорте — про ежедневное преодоление самого себя. Я не устал преодолевать себя, работать над собой, это самая главная задача как в спорте, так и в жизни. Да, конечно, я сейчас очень часто раздумываю и представляю те моменты, как мне приходилось с этим работать и это преодолевать… Действительно, было сложно, и в какие-то доли секунды проскакивала мысль, что это невозможно. Но это произошло, и у меня появилось понимание, что все невозможное возможно. Самое главное — работать, вкладывать в это всю свою душу и все свои силы, и все получится.

— Если нужно будет пережить это еще раз ради Парижа-2024, сделаете это?

— Конечно, такие мысли я стараюсь отбрасывать, но я, повторюсь, всегда готов преодолевать себя и работать над собой.

— Как думаете, сколько еще продлится ваша карьера? И будете ли вы готовы пойти в политику после ее завершения?

— Вы знаете, я на 100% настраивался на полноценный (олимпийский) цикл, хотел отработать его сполна. Понятно, что сейчас проходит все немножко не по нашему сценарию, не так, как я планировал. Что касается политики, я, может быть, по-своему понимаю слово «политика», но я, конечно же, с радостью бы работал над тем, чтобы развивать спорт, спортивное движение и спортивную здоровую нацию. Это всегда хорошо, и я всегда рад своим примером заражать людей, двигаться в направлении здорового образа жизни.