Симона Байлз вышла замуж за игрока в американский футбол
Американская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз вышла замуж.
Американская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз вышла замуж.
26-летняя спортсменка вышла замуж за игрока НФЛ «Хьюстон Тексанс» Джонатана Оуэнса. Счастливая пара разместила фотографии в социальных сетях, отмечая свой большой день.
«Теперь я официально Оуэнс», — подписала Байлз снимки.
Фото, на котором молодожены подписывают свидетельство о браке, говорит о том, что свадьба состоялась в пятницу.