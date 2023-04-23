Симона Байлз вышла замуж за игрока в американский футбол

26-летняя спортсменка вышла замуж за игрока НФЛ «Хьюстон Тексанс» Джонатана Оуэнса. Счастливая пара разместила фотографии в социальных сетях, отмечая свой большой день.

Фото, на котором молодожены подписывают свидетельство о браке, говорит о том, что свадьба состоялась в пятницу.