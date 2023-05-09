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09:57 (мск), источник: Московский комсомолец

Винер заявила, что Россия обязательно организует альтернативную Олимпиаду

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что проведение Кубка сильнейших дало уверенность в способности России в будущем организовать альтернативные Олимпийские игры.

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Источник: РИА "Новости"

«Очень хорошие гимнастки к нам приехали, красивые, которые достояно соревнуются. Мне очень нравятся их данные и их программы. Пока они немножко не дотягивают до российских гимнасток, но получились очень серьезные и крупные соревнования. Хотим соревноваться теперь клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, теперь мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры», — сказала Винер «Матч ТВ».

Соревнования проводились в Москве с 6 по 8 мая по правилам Международной федерации гимнастики (FIG). В турнире участвовали гимнастки из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кипра, Молдавии, Сирии, Словакии и Узбекистана.

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