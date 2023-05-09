Винер заявила, что Россия обязательно организует альтернативную Олимпиаду

«Очень хорошие гимнастки к нам приехали, красивые, которые достояно соревнуются. Мне очень нравятся их данные и их программы. Пока они немножко не дотягивают до российских гимнасток, но получились очень серьезные и крупные соревнования. Хотим соревноваться теперь клубами из всех стран мира, ШОС, БРИКС, СНГ. Думаю, теперь мы обязательно организуем альтернативные Олимпийские игры», — сказала Винер «Матч ТВ».