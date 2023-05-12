«Какая детка». Фанаты облизываются на шикарную русскую гимнастку в крошечных трусиках

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова вернулась из отпуска и уже заехала на базу «Озеро Круглое», где проводит предсезонные сборы.

Но, как это часто бывает у девушек, фотографий за время отдыха было сделано очень много, поэтому в ближайшее время стоит ожидать еще несколько горячих снимков с геолокацией Шри-Ланка.