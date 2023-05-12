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11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Если ты Кабаева, то соберешься». Правила жизни главной гимнастки России

12 мая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева справляет 40-летие. Ирина Винер сравнивала ее улыбку с солнцем и открыто называла своей фавориткой. Ее боготворили фанаты по всему миру. Но карьера Кабаевой не была безоблачной. До переезда в Москву ее не признавали в родном Ташкенте. Ради места в сборной России Алине пришлось жестко худеть и удерживать вес. Олимпийское золото покорилось только со второй попытки. К тому же на пути к вершине лежали травмы и годичная дисквалификация якобы из-за допинга — впоследствии Спортивный арбитражный суд признал Кабаеву невиновной.

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Источник: РИА "Новости"

Благодаря чему она была сильнее всех? Как складывались отношения с Ириной Винер? Легко ли мужчинам было найти подход к главной красавице мирового спорта? РИА Новости Спорт представляет правила жизни Алины Кабаевой.

«Когда была маленькая, спала с предметами»

У Алины спортивная семья.

«Папа был футболистом, у него была база в Кибрае (поселок вблизи от Ташкента). Мы туда приходили. Приятно, когда на стадионе все думают, что твой папа звезда, про него хорошо говорят и тебя все тоже любят».

Мама Алины играла в баскетбол, сестра Лейсан тоже занималась гимнастикой и фехтованием, но, в отличие от будущей чемпионки, никогда к спорту не тяготела.

«Я могла часами танцевать дома. Объявляла сама себя: “Вот я, народная артистка, слова народные, музыка народная, Алина Кабаева”».

«В гимнастику меня привела мама. Так я из раздевалки первая бежала в зал, чтобы первой встать на прогон. Много было девочек, все занимали очередь. У меня были такие данные, что мне даже разминаться не надо было. Я как будто с самого рождения размята».

«Когда швыряю предмет, прошу у него прощения, потому что мне кажется, что на земле все живое. Я в это верила и до сих пор верю. Когда была маленькая, всегда спала с предметами. Все надо мной смеялись, говорили: “А как же ты с обручем спишь?” Около кровати его кладу. Я свои предметы целую перед выходом. Даже после тренировки говорю им спасибо». «Винер взяла меня с условием похудеть».

«Винер взяла меня с условием похудеть»

В десять лет Алина успела выступить на международных соревнованиях за Казахстан. Из-за работы отца семья периодически меняла место жительства. Мама видела в дочери большой потенциал и поэтому повезла ее в Москву прицельно к Ирине Винер. Подальше от несправедливого отношения.

«В Ташкенте было тяжело. Если даже я выступала хорошо, а соперницы — плохо, они все равно становились первыми. То есть меня не любили», — вспоминала Алина.

Ирина Винер так рассказывала о домосковской жизни Кабаевой: «Алина, хотя и была маленькой, испытала много разочарований. Ее представляли как лягушонка. Она выступала хорошо, улыбалась, делала какие-то интересные вещи, но занимала места, далекие от любимого пьедестала. Она всем своим маленьким существом заслужила, чтобы приехать в Москву и тренироваться у нас и встретиться со мной».

Алина Кабаева | Источник: РИА "Новости"

Алина поражения переживала очень болезненно и все время плакала. Но перспективу переезда восприняла без энтузиазма.

«Когда мама сказала, что мы поедем в Москву, я не была очень рада. Не могла представить, как буду жить без бабушки. Потому что бабушка меня ужасно любила, а я ее особенно».

В Москве Кабаевой предстояло понравится Винер. И она справилась блестяще.

«Ирина Александровна сначала посмотрела меня у себя в номере, потом пригласила в зал и сказала: “Эту девочку я оставлю”. С одним условием, если я похудею и буду в хорошей форме».

Следующие три дня на завтрак, обед и ужин Алина в буквальном смысле ела воду. Бутылка воды и ничего больше — даже от предложенных салатов она отказывалась.

«Мама уходила домой и плакала. Говорила: “Иду по этой дорожке, как подумаю, что ты там одна осталась — плохо становится”».

Алина Кабаева в 1998 году | Источник: РИА "Новости"

«Всегда понимала, что хорошая гимнастка»

Так началась взрослая жизнь Алины Кабаевой в столице. Она похудела, много тренировалась, отлично выступала и становилась все сильнее.

«С открытым ртом я смотрела на Амину Зарипову и Яну Батыршину. Училась у них, это очень мне помогало. Со звездами тренироваться легче. Я теперь понимаю маленьких девочек, которые на нас смотрят — они хотят делать все так, как мы умеем».

«Ирина Александровна меня очень хвалила. Особенно когда я похудела и стала все больше показывать результат. Как-то она похвалила и сказала: “А ты ведь еще умеешь улыбаться”. Я стала улыбаться и никогда больше об этом не забывала.

Винер никогда не скрывала особенную симпатию к Кабаевой: «Алина всегда отрабатывала свой талант беспрекословно и с большой любовью. Поэтому она у меня была фаворитка. В плане работы. Я ее люблю за то, что она такая талантливая, умная, трудолюбивая и, самое главное, очень-очень красивая».

«Я всегда понимала, что я хорошая гимнастка, потому что мне об этом постоянно говорили. Делали комплименты. Кто бы ни приходил в зал. Я помню, когда только приехала в Москву, на базе тренировались футболисты. И как-то один из них заглянул в зал. А у меня был мячик, такой детский-детский еще. Я так хорошо его сделала, а он стоял и смотрел, не отрываясь. Похлопал мне — очень было приятно».

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В следующих трех цитатах лучше всего раскрывается спортивный характер Кабаевой.

«Я никогда не смотрю на соперниц и не подстраиваюсь ни под кого. Тренируюсь как мне надо, встаю во сколько мне надо. Пусть под меня подстраиваются, если хотят».

«Если ты устал, все равно иди до конца. Упражнение закончится — тогда и остановишься. Если даже у меня что-то болит, я это не замечаю».

«Перед чемпионатом мира — 2001 меня хотели снимать для телевизионного фильма. Ничего не получилось — я отказалась. Я была не сердитая, я была в себе. Знала, что если вдруг проиграю, буду всех винить. Камеру, что за мной ходила, операторов, что снимали, всех буду винить. Я считала это плохой приметой и попросила меня не снимать. Интервью я всегда успею дать, а вот выиграть чемпионат мира могу не успеть».

«Вова стоял возле балкона и кричал: “Алина, выйди пожалуйста”»

Чем выше становились результаты, тем больше вокруг появлялось соблазнов и приглашений на светские тусовки. Кабаева от них отказывалась. У нее не было недостатка в мужском внимании, но она была очень избирательна.

Первую детскую любовь спортсменка вспоминала так: «Я помню, его звали Вова. Он стоял возле балкона и кричал: “Алина, Алина, выйди, пожалуйста”. А я тогда уже крутила-вертела носом. У меня был такой характер, не могла себя преодолеть. Хотела выйти, но не могла. На следующий день только вышла».

Винер доверяла ученице в этом вопросе, зная, что для Алины на первом месте спорт.

«Ох, она девка очень умная. “Я знаю, Ирина Александровна, что все мужчины изменяют. Но главное, когда я выйду замуж, чтобы я этого не знала”. Это говорил 15-летний ребенок».

В 2000 году равных Кабаевой в мире просто не было, поэтому она ехала в Сидней безоговорочным лидером. Но, неожиданно даже для себя, уронила обруч во втором упражнении многоборья и чудом удержалась на пьедестале. Победила другая гимнастка из России — Юлия Барсукова.

«На Олимпиаде в Сиднее была уверена, что выиграю. Все ставки были на меня. Когда уронила обруч, думала, что чокнусь. Не знала, как себя вести. Бежала за ним и думала: “Это сон”. Закончила с улыбкой и никому не показывала свои чувства. И даже когда на свои оценки в мониторе смотрела, только о хорошем вспоминала. Я была рада, что золотая медаль ушла именно в Россию, то есть мы со своей задачей справились. Но когда я поняла, сколько людей на меня надеялись, а я их подвела, мне стало стыдно возвращаться в Москву. Но вышло наоборот. Все звонили и просили не бросать спорт».

«Гран-при» по художественной гимнастике | Источник: РИА "Новости"

«Я обязана была выиграть Олимпийские игры»

Алина и не бросила, хотя такие мысли поначалу действительно были: «Думала: брошу эту гимнастику, столько лет ей уже отдала. Но потом поняла, что мечта моя пока так и не сбылась. Мне всего восемнадцать. Я обязана выиграть Олимпийские игры».

Винер ценила в Кабаевой не только талант и трудолюбие, но и умение в нужный момент показать характер.

«После ошибки на чемпионате мира я сказала ей: “Ну вот, лапочка, и пришел твой момент истины. Если ты спортсменка, если ты Кабаева, значит, соберешься. А если ты сметана, значит, сметаной и умрешь”. И она собралась», — рассказывала тренер.

Секрет легендарной кабаевской улыбки — в ее искренности.

«Я не просто так улыбаюсь как дурак. У меня улыбка из души идет. Мне нравится программа, музыка и я этим заряжаюсь. Самое ужасное, если от удовольствия бегут мурашки — тогда могу вообще забыть про предмет. Поэтому всегда контролирую себя».

Гимнастка Алина Кабаева с золотой медалью Олимпийских игр 2004 года в Афинах | Источник: AFP 2022

«Я всегда мечтала хоть раз заплакать на пьедестале. Флаг, гимн России — такой торжественный и трогательный момент. Но у меня все равно огромная радость преобладает над всем остальным, и заплакать никак не получается».

Алина действительно больше не плакала. Даже взяв золото Олимпиады в Афинах спустя четыре года после сиднейского разочарования, она не пустила ни слезинки.

«Второй Алины в мире нет. Я считаю ее самой большой и яркой звездой в спорте и своей жизни. Лучше ее не было, нет и будет, может, только лет через 100, не знаю», — говорила Ирина Винер.

За карьеру спортсменки Алина Кабаева выиграла олимпийское золото и бронзу, 15 золотых медалей чемпионатов мира и 9 золотых медалей чемпионатов Европы. Гимнастика, которую она показывала, — женственная и технически сложная, требующая уникальной гибкости и выносливости, — до сих пор считается эталоном многими специалистами и поклонниками.

При подготовке материала использованы цитаты Алина Кабаевой и Ирины Винер из фильма «Все золото мира», вышедшего в 2002 году.

Анастасия Панина

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