Бывшая россиянка Варфоломеев выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой

Бывшая россиянка Варфоломеев выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой

На чемпионате Европы — 2023 по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились упражнения с лентой.