Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Эспаньол
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аяччо
Ренн
05
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Урал
30
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Родина
Кубань
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
Фиорентина
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Германия
Венгрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Словения
Словакия
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Штутгарт
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
17:00
Арсенал
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
13:30
Лечче
Специя
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Ланс
Футбол. Зарубежный
18:30
Аугсбург
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Реал
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
США
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Чехия
Швейцария
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Осер
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Бетис
Хоккей. НХЛ
22:00
Вегас
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Флорида
ОТ
12
Все события
15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывшая россиянка Варфоломеев выиграла чемпионат Европы в упражнениях с лентой

На чемпионате Европы — 2023 по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились упражнения с лентой.

Наверх

Чемпионкой Европы стала бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, которая представляет Германию. Серебряные медали достались Еве Брезалиевой (Болгария). Бронза досталась Стилиане Николовой, представляющей также Болгарию.

Полная таблица выглядит так:

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 32,25.
2. Ева Брезалиева (Болгария) — 31,6.
3. Стилиана Николова (Болгария) — 31,55.
4. Екатерина Веденеева (Словения) — 30,7.
5. Милена Бальдассарри (Италия) — 29,45.
6. Виктория Оноприенко (Украина) — 29,0.
7. Ади Ася Кац (Израиль) — 28,7.
8. Даниэла Мунитц (Израиль) — 28,65.

Напомним, в многоборье групп победу одержала сборная Болгарии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Разгром со счётом 60:0 породил скандал в мини-футболе
Олимпийский чемпион из России получил нелепую дисквалификацию
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь