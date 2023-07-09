Выступающая за Сирию российская гимнастка завоевала золото Панарабских игр

Ее результат составил 12,267 балла. Второе место заняла алжирка Лахна Салем (10,400), третьей стала представительница Катара Хамед Салма (8,067).
В опорном прыжке Максимова с 12,533 баллами стала второй. Победу одержала иорданка Руба Осама Хамза Алдауд (12,767), третьей стала Сихем Хамиди из Алжира (12,450).
Согласно сайту Международной федерации гимнастики (FIG), 16-летняя Максимова является спортсменкой Сирии.
Ранее на сайте Панарабских игр, которые стартовали в среду в Алжире, появились профили пяти российских спортсменок: бадминтонистки Дарьи Джеджулы, велогонщиц Татьяны и Дарьи Мальковых, легкоатлетки Карины Полудкиной и пловчихи Анастасии Сорокиной. В именах и датах рождения спортсменок сделано несколько ошибок. Согласно информации на сайте соревнований, они представляют сборную Сирии. Позднее сирийская сторона заявила, что «в составе сборной в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца».
Максимова в марте представляла Владимирскую область на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.