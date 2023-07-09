Выступающая за Сирию российская гимнастка завоевала золото Панарабских игр

Ранее на сайте Панарабских игр, которые стартовали в среду в Алжире, появились профили пяти российских спортсменок: бадминтонистки Дарьи Джеджулы, велогонщиц Татьяны и Дарьи Мальковых, легкоатлетки Карины Полудкиной и пловчихи Анастасии Сорокиной. В именах и датах рождения спортсменок сделано несколько ошибок. Согласно информации на сайте соревнований, они представляют сборную Сирии. Позднее сирийская сторона заявила, что «в составе сборной в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца».