Гимнастка уехала из России и на первом турнире выиграла 5 медалей. Теперь она бьется за флаг Сирии

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Недавний скандал с российскими спортсменами на Панарабских играх вызвал бурю обсуждений. Большая часть заявленных спортсменок в итоге не появилась на турнире. Однако бывшая российская гимнастка Александра Максимова все же вышла на соревновательный помост и собрала в Алжире целую коллекцию наград.

В отличие от многих других девушек гимнастка действительно сменила спортивное гражданство на сирийское. Об этом свидетельствует официальная лицензия FIG, действующая до конца мая 2025-го. В Алжире Максимова прошла многоборье на порядок сильнее остальных и выиграла с огромным отрывом, набрав 49,233 балла.

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В отдельных финалах Александре повезло гораздо меньше. Из четырех снарядов ей удалось удержать лидерство только на разновысоких брусьях — традиционно самом сильном виде российской школы. Опорный прыжок после пересмотра Максимова проиграла гимнастке из Иордании из-за ошибок на приземлении.

Третий соревновательный день у спортсменки совсем не пошел. Два падения на бревне, неудачное приземление с двойного сальто назад на вольных упражнениях, много неточностей при исполнении других элементов — Саша не собрала даже ту базу, которую показывала в квалификации, не говоря уже про качество. В итоге лишь две бронзы. Очевидно, что экс-россиянка могла уверенно побеждать во всех видах программы.

Но тут есть определенные нюансы, связанные со здоровьем. Два года Максимова пропустила полностью, а в начале января 2023-го перенесла серьезную травму колена, которая не позволяла ей тренироваться на протяжении трех месяцев. К мартовскому чемпионату России ей едва удалось собрать два снаряда, а на отработку многоборья могло попросту не хватить времени и соревновательной формы.

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Потенциально Саша может стать настоящим флагманом для новой страны. Максимовой всего 16 лет, и это ее первый сезон на взрослом уровне. В России с ее текущим результатом нельзя претендовать и на топ-10 на чемпионате страны. Неудивительно, что федерация спокойно дала гимнастке возможность перейти под другой флаг — в сборную она никогда не отбиралась.

На данный момент в базе FIG Александра является единственной представительницей Сирии. Это вполне может быть связано с религиозными особенностями арабских стран, да и вряд ли там серьезно развита спортивная гимнастика. После восстановления Максимовой по силам достойно представлять Сирию на большой арене и отобраться на Олимпийские игры — если не в Париже-2024, то хотя бы в следующем цикле. Тогда все будут в плюсе — экс-россиянка будет ездить на международные старты (в отличие от наших топов), а страна обратит внимание на гимнастику.