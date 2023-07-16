Легендарная Симона Байлз феноменально вернулась в гимнастику после провала в Токио. Скучает замужем?

Игры в Токио еще долго останутся темным пятном в карьере легендарной Симоны Байлз. Вместо очередной коллекции золотых медалей американская гимнастка уехала из Японии лишь с серебром в командном первенстве (где снялась после первого вида) и бронзой за выступление на бревне. После августа 2021-го Байлз не выходила на соревновательный помост, но и официально не завершала карьеру.

Два года гимнастка точно не скучала. В ее жизни было огромное количество публичных мероприятий, встреч с друзьями и даже свадьба — весной этого года Симона вышла замуж за Джонатана Оуэнса. Но, видимо, токийские флешбеки не отпускают титулованную гимнастку.

26 июня американская федерация опубликовала списки участников традиционного турнира U.S.Classic. По сути, это опробование сил перед августовским чемпионатом страны и отбором на мировое первенство. Болельщики с удивлением обнаружили в листе Симону.

«Извините, я была немного не в себе с момента объявления. Я потрясена всеми вашими сообщениями, поддержкой и любовью! Рада снова выйти на соревновательный помост», — написала Байлз в соцсетях через пару дней.

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В начале июля у сборной США прошел централизованный кэмп. На протяжении нескольких дней все топовые гимнастки тренировались под наблюдением федерации. Исключением стали только те девушки, которые не готовы к полноценной работе по медицинским показаниям. В заключительный день спортсменки прогнали свои комбинации в присутствии судей и получили соответствующие оценки. И вот тут начинается самое интересное.

Некоторые болельщики предполагали, что Байлз появится с упрощенными программами или вообще не будет работать над многоборьем — для помощи команде достаточно ее коронных снарядов, опорного прыжка и вольных упражнений. Плюс не было никакой информации, когда же легенда вернулась в зал: свое возвращение гимнастка скрывала до последнего. Да и ей могло не хватить времени на полноценное восстановление после длительного простоя. Оказалось, что Симона вернулась еще сильнее, чем раньше. Этот камбэк выглядит даже круче, чем после Рио-2016.

Судя по появившимся протоколам, Байлз продолжает рисковать с невероятно сложным прыжком. Два года назад она впервые показала двойное сальто углом Юрченко на U.S.Classic — до нее этот элемент исполняли только мужчины. Пока что он не занесен в историю под ее именем — нужно успешно справиться с ним на международных турнирах. В Токио болельщики новый прыжок не увидели, а больше Симона не выступала.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=75a921a9e2b9ccb8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239131&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На бревне и вольных упражнениях гимнастка также вышла с полным набором сложности — 6,5 и 6,7 соответственно. Причем на бревне она поменяла наскок, если судить по соцсетям USA Gymnastics. Полные записи федерация не публиковала, так что остальные детали мы сможем увидеть только в августе, когда Симона выйдет на официальный турнир.

Единственным отстающим снарядом у Байлз традиционно являются разновысокие брусья (6,0). Но с учетом колоссальной сложности на остальных видах это вообще не проблема. За четыре комбинации Симона получила 57,650 балла — и это с учетом невысоких оценок за чистоту исполнения (больше 8 баллов только на «простых» по мировым меркам брусьях и опорном прыжке, выполненном с серьезной ошибкой). В текущем четырехлетии близкий уровень показывала только Ребека Андраде из Бразилии, хотя она выиграла многоборье на чемпионате мира — 2022 с результатом 57,332 балла. Заочно это проигрыш в несколько десятых.

Конечно, нельзя сравнивать тренировочные оценки с реальным результатом на международной арене. Но все же примерное представление о состоянии Байлз составить можно — американка готова усложняться и реабилитироваться в Париже за прошлую неудачу.

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