Международная федерация гимнастики допустила россиян до турниров

Решение было принято по итогам заседания исполкома FIG, которое проходит в Лозанне (Швейцария).



«Разрешить на строгих условиях участие спортсменов и вспомогательного персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях в качестве “индивидуальных нейтральных спортсменов” без какой-либо связи с Российской Федерацией или Республикой Беларусь, с национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», — говорится в релизе.