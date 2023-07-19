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20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Международная федерация гимнастики допустила россиян до турниров

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Решение было принято по итогам заседания исполкома FIG, которое проходит в Лозанне (Швейцария).

«Разрешить на строгих условиях участие спортсменов и вспомогательного персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях в качестве “индивидуальных нейтральных спортсменов” без какой-либо связи с Российской Федерацией или Республикой Беларусь, с национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», — говорится в релизе.

«Принимая российских и белорусских гимнастов для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, FIG обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру», — заявил глава FIG Моринари Ватанабэ.

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