Российских гимнастов допускают до международных соревнований. Успеваем на Олимпиаду?

Международная федерация гимнастики опубликовала на своем сайте пресс-релиз, в котором сообщается о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Исполком FIG принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с РФ или Белоруссией, национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», — говорится в пресс-релизе федерации.

Безусловно, для нас это хорошие новости. Тем более речь идет сразу о трех видах спорта — спортивной и художественной гимнастике, а также о прыжках на батуте. Во всех дисциплинах российская команда имеет сильных представителей. Однако радоваться пока рано.

Какие условия?

«Надо проверить, насколько это строгие правила», — отреагировала на новость президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер. Действительно, о том, по какому принципу будут допускать спортсменов, в пресс-релизе не говорится. Лишь упоминается, что в ближайшее время исполком FIG завершит работу над специальными правилами и сопутствующими документами и опубликует их.

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Вероятно, в этой части будут взяты за основу мартовские рекомендации МОК. Если это так, то отбор на международные старты рискуют не пройти многие наши сильнейшие спортсмены. Например, непонятно, смогут ли гимнасты выступать в командных соревнованиях, ведь МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов только в индивидуальных стартах.

Но больше бьет по нашим спортсменам другой пункт от МОК: не допускать спортсменов, которые состоят в силовых ведомствах. В спортивной гимнастике много представителей клуба «Динамо» и ЦСКА, которые подпадают под этот пункт. Олимпийские чемпионы Мельникова, Аблязин, Далалоян, Белявский. А Никита Нагорный, помимо этого, еще возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия», что может сыграть негативную роль при попытке проверить его на «политическую нейтральность».

«Для меня несерьезная постановка вопроса. “Динамо” — мой клуб детства. Конечно, я не откажусь от него, — объяснял в интервью “Спорт день за днем” Артур Далалоян. — Если рекомендации не изменятся, то мало кто сможет поехать на Олимпиаду».

Невелики шансы поучаствовать в международных соревнованиях у Ивана Куляка. Напомним, что в марте прошлого года на серии Кубка мира в Дохе он вышел на награждение с наклейкой буквы Z на груди. В итоге дисциплинарная комиссия FIG отстранила гимнаста на один год. Свою дисквалификацию Куляк уже отбыл, но вряд ли о ней забыли в FIG.

Также неизвестно, станет ли пропуском на соревнование подписание декларации с осуждением СВО. Если станет, то россиян, похоже, мы на международных стартах не увидим. «Мы не раз говорили, что есть определенная черта: никакие декларации с осуждением СВО спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут. И на этих условиях наши спортсмены в международных соревнованиях участвовать не будут», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Что с Олимпиадой?

В заявлении FIG не озвучиваются условия, но сообщается, когда россияне и белорусы смогут вновь выступать на международной арене. «Любой спортсмен, желающий получить статус “индивидуальный нейтральный спортсмен”, должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Если условия будут соблюдены, FIG предоставит статус индивидуального нейтрального спортсмена. Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года.

Таким образом, гимнасты смогут зацепить олимпийскую квалификацию, но не всю. В спортивной гимнастике мы уже пропустили ЧМ-2022 и пропустим ЧМ-2023, который пройдет в октябре в Бельгии. На этих турнирах разыгрываются все места на командные соревнования Олимпиады, хотя по рекомендациям МОК мы и не могли на них претендовать.

В 2024-м можно квалифицироваться через серию Кубка мира, которая пройдет с января по март, и чемпионат Европы в апреле. У российских спортсменов могут возникнуть проблемы с визами, но континентальное первенство в следующем году пройдет в Италии, где вопросов к нашим атлетам в последнее время не возникало.

В художественной гимнастике тоже пропускаем ЧМ-2022 и ЧМ-2023, на которых можно было бы получить олимпийскую лицензию. Остается только чемпионат Европы, который в мае следующего года должен принять Будапешт. Тоже есть надежда, что венгры не станут мудрить с визами.

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В прыжках на батуте ситуация аналогичная. Последняя возможность попасть на Игры будет на чемпионате Европы в 2024-м. Его примет Португалия в апреле. Здесь возможны визовые нюансы, хотя навряд ли неразрешимые.

Гимнастика на играх — один из самых медалеемких видов спорта. Всего в Париже разыграют 18 комплектов наград: 14 в спортивной гимнастике, два в художественной и два в прыжках на батуте. Но, похоже, россияне не смогут бороться в каждой из медальных дисциплин. Однако допуск пусть и в нейтральном статусе — это хороший знак, что лед тронулся.

Из значимых федераций по летним олимпийским видам спорта пока не обозначили свою четкую позицию по допуску россиян в нейтральном статусе только представители водных видов. Сейчас у них проходит чемпионат мира, и есть надежда, что пример гимнастов сподвигнет и водников на положительное решение нашего вопроса.