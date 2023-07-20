Российских гимнастов допускают до международных соревнований. Успеваем на Олимпиаду?
FIG обещает «строгие условия», но пока непонятно, что именно это значит.
FIG обещает «строгие условия», но пока непонятно, что именно это значит.
Международная федерация гимнастики опубликовала на своем сайте пресс-релиз, в котором сообщается о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.
«Исполком FIG принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с РФ или Белоруссией, национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», — говорится в пресс-релизе федерации.
«Надо проверить, насколько это строгие правила», — отреагировала на новость президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер. Действительно, о том, по какому принципу будут допускать спортсменов, в пресс-релизе не говорится. Лишь упоминается, что в ближайшее время исполком FIG завершит работу над специальными правилами и сопутствующими документами и опубликует их.
Вероятно, в этой части будут взяты за основу мартовские рекомендации МОК. Если это так, то отбор на международные старты рискуют не пройти многие наши сильнейшие спортсмены. Например, непонятно, смогут ли гимнасты выступать в командных соревнованиях, ведь МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов только в индивидуальных стартах.
Но больше бьет по нашим спортсменам другой пункт от МОК: не допускать спортсменов, которые состоят в силовых ведомствах. В спортивной гимнастике много представителей клуба «Динамо» и ЦСКА, которые подпадают под этот пункт. Олимпийские чемпионы Мельникова, Аблязин, Далалоян, Белявский. А Никита Нагорный, помимо этого, еще возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия», что может сыграть негативную роль при попытке проверить его на «политическую нейтральность».
«Для меня несерьезная постановка вопроса. “Динамо” — мой клуб детства. Конечно, я не откажусь от него, — объяснял в интервью “Спорт день за днем” Артур Далалоян. — Если рекомендации не изменятся, то мало кто сможет поехать на Олимпиаду».
Невелики шансы поучаствовать в международных соревнованиях у Ивана Куляка. Напомним, что в марте прошлого года на серии Кубка мира в Дохе он вышел на награждение с наклейкой буквы Z на груди. В итоге дисциплинарная комиссия FIG отстранила гимнаста на один год. Свою дисквалификацию Куляк уже отбыл, но вряд ли о ней забыли в FIG.
Также неизвестно, станет ли пропуском на соревнование подписание декларации с осуждением СВО. Если станет, то россиян, похоже, мы на международных стартах не увидим. «Мы не раз говорили, что есть определенная черта: никакие декларации с осуждением СВО спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут. И на этих условиях наши спортсмены в международных соревнованиях участвовать не будут», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
В заявлении FIG не озвучиваются условия, но сообщается, когда россияне и белорусы смогут вновь выступать на международной арене. «Любой спортсмен, желающий получить статус “индивидуальный нейтральный спортсмен”, должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Если условия будут соблюдены, FIG предоставит статус индивидуального нейтрального спортсмена. Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года.
Таким образом, гимнасты смогут зацепить олимпийскую квалификацию, но не всю. В спортивной гимнастике мы уже пропустили ЧМ-2022 и пропустим ЧМ-2023, который пройдет в октябре в Бельгии. На этих турнирах разыгрываются все места на командные соревнования Олимпиады, хотя по рекомендациям МОК мы и не могли на них претендовать.
В 2024-м можно квалифицироваться через серию Кубка мира, которая пройдет с января по март, и чемпионат Европы в апреле. У российских спортсменов могут возникнуть проблемы с визами, но континентальное первенство в следующем году пройдет в Италии, где вопросов к нашим атлетам в последнее время не возникало.
В художественной гимнастике тоже пропускаем ЧМ-2022 и ЧМ-2023, на которых можно было бы получить олимпийскую лицензию. Остается только чемпионат Европы, который в мае следующего года должен принять Будапешт. Тоже есть надежда, что венгры не станут мудрить с визами.
В прыжках на батуте ситуация аналогичная. Последняя возможность попасть на Игры будет на чемпионате Европы в 2024-м. Его примет Португалия в апреле. Здесь возможны визовые нюансы, хотя навряд ли неразрешимые.
Гимнастика на играх — один из самых медалеемких видов спорта. Всего в Париже разыграют 18 комплектов наград: 14 в спортивной гимнастике, два в художественной и два в прыжках на батуте. Но, похоже, россияне не смогут бороться в каждой из медальных дисциплин. Однако допуск пусть и в нейтральном статусе — это хороший знак, что лед тронулся.
Из значимых федераций по летним олимпийским видам спорта пока не обозначили свою четкую позицию по допуску россиян в нейтральном статусе только представители водных видов. Сейчас у них проходит чемпионат мира, и есть надежда, что пример гимнастов сподвигнет и водников на положительное решение нашего вопроса.
Автор: Михаил Кузнецов