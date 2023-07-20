Если не Аверины, то кто будет добывать квоты на Олимпиаду для России? Кандидаток всего две

Заявление международной федерации гимнастики о возвращении российских гимнастов на международную арену обрадовало многих фанатов. Последние годы наши «художницы» выигрывали все крупные турниры, поэтому ожиданий много. Сейчас сборная соревнуется только между собой, с домашним судейством, поэтому сложно понять, какие результаты будут в итоге. Сейчас можно только предположить, кто именно сможет отправиться на этапы Кубка Мира и чемпионат Европы, чтобы завоевать квоты на Олимпиаду в Париж-2024.

Главных звезд Дину и Арину Авериных легко могут не допустить. Главный аргумент — участие в митинге в «Лужниках» в прошлом году. В таком вопросе рассчитывать на снисходительность FIG и МОК не стоит. Если говорить о физической подготовке, то Арина в данный момент продолжает тренировки, а Дина отдыхает и находится под наблюдением врачей. Серебряный призер Олимпиады в Токио не раз намекала, что задумывается о завершении карьеры, единственное, что ее держит — это надежда выступить в Париже. У Арины мотивации больше, в отличие от сестры у нее так и нет олимпийской медали, плюс здоровье не настолько запущено.

Аверины уже не раз показывали, что могут собираться в нужный момент. Они могут вернуться к полноценным тренировкам и выступлениям, если это позволит международная федерация гимнастики.

Лала Крамаренко всегда наравне соревновалась с сестрами. У нее одни из самых сложных упражнений во всей сборной, полгода назад ее легко можно было назвать первым номером сборной. В марте на Гран-при стало известно, что у гимнастки серьезная травма поясницы. Лала выступала на обезболивающих и не смогла тогда показать свой максимум. С этого момента она не участвует в турнирах, восстанавливается, поэтому сложно судить о ее состоянии. Крамаренко славится своими сложными и опасными элементами, из-за которых страдает здоровье и физическое состояние. Если понадобится, то Ирина Винер, безусловно, бросит все силы на подготовку такой сильной гимнастки к международным стартам.

Несмотря на сложность упражнений, у Лалы все еще почти нет международного рейтинга, а в художественной гимнастике это важно. Единственный крупный старт, где она принимала участие — это чемпионат Европы 2021, где судейство в ее сторону было строгим. Из-за новых травм ситуация может усугубиться, а программы придется упрощать.

Действующая чемпионка России Анна Попова по международным правилам только в этом году могла бы перейти в сениоры. Из-за отстранения в России сделали исключение, и лучшие юниорки набирались опыта, выступая со взрослыми спортсменками. Она уверенно чувствует себя на турнирах, ошибается не так часто и умеет справляться с нервами. На данный момент именно Попова является самым безопасным вариантом.

Оставшиеся участницы сборной на данный момент не готовы ворваться на международный уровень. На последних турнирах они показывали не самые лучшие результаты. Международные судьи точно будут менее лояльны, поэтому заоблачных оценок нашим спортсменкам не стоит ждать. Так рак распределением на турниры занимается лично Ирина Винер, логично, что она будет смотреть не по результатам одного турнира. Тренировки, общее состояние — все будет учитываться. К сожалению, пока на международную арену готовы выйти только Лала Крамаренко (если позволит здоровье) и Анна Попова.

Другое дело, а будут ли россиянки вообще соревноваться по тем правилам, которые соорудят FIG и МОК. Уверенности в этом нет от слова вообще.

«Сначала мы должны услышать реакцию нашей страны, правительства, Министерства спорта. Мне же пока сложно давать какие-либо комментарии. Сейчас говорят, что наши гимнасты смогут выступать в нейтральном статусе. А кто-то может объяснить, что это значит? На предыдущих Играх, когда наши ребята стояли на пьедестале, поднимался флаг ОКР, играла композиция Чайковского. А что будет в Париже? Пока сложно что-то объяснять.



​​​​​​​Мне тяжело рассуждать, сможет ли сборная России по художественной гимнастике выступить на ОИ-2024. Ведь еще вчера говорили, что нам позволят стартовать в команде беженцев. И как себе представить выступление без командного первенства? То есть допустят только тех, кто стартует в индивидуальном? В таком случае в коллективе могут начаться обиды. Все это напоминает историю с троянским конем. Получается, синхронистки, например, тоже никуда не поедут. Хотя эти решения позволяют вернуться к санкционированным FIG соревнованиям для российских и белорусских спортсменов, которые могут включать олимпийские квалификационные соревнования в Париже в 2024 году, решение о том, будут ли российские и белорусские спортсмены иметь право участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, является обязанностью МОК», — рассказала Винер RT.