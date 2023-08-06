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12:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Симона Байлз победила на первом турнире после Олимпиады-2020 в Токио

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз выступила на турнире U.S. Classic в Чикаго.

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Источник: Reuters

Спортсменка одержала победу в многоборье, заработав 59,100 балла. Соревнования стали для 26-летней американки первыми после Олимпады-2020 в Токио, которые проводились в 2021-м.

Тогда гимнастка из-за психологических проблем снялась с командного многоборья. Также она не выступила в индивидуальном многоборье. После этого американка осенью 2021 года отправилась в послеолимпийское турне, а весной этого года вышла замуж.

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