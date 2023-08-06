Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала шесть медалей на II Играх стран СНГ
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце гимнастики завершились финалы в отдельных видах программы в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце гимнастики завершились финалы в отдельных видах программы в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победу в упражнении с обручем одержала россиянка Арина Аверина, в программах с булавами и лентой лучшие результаты показала чемпионка Игр в многоборье Лала Крамаренко. Лидер белорусской команды Алина Горносько стала сильнейшей в упражнении с мячом, также на счету нашей грации одно серебро (булавы) и две бронзы (обруч, лента). Накануне Алина выиграла по серебру в многоборье и командном турнире.
Кроме того, еще одна белоруска Елизавета Зорькина стала бронзовой медалисткой по итогам программы с мячом, а также поднялась на вторую ступень пьедестала в команде.