Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ахмат
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Динамо Мх
КАМАЗ
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Зенит
Динамо
12
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Кубань
Волгарь
10
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Черноморец
11
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Премьер-лига
17:30
Балтика
Факел
21
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Алания
10
Все события
Фоторепортажи
13Уимблдон только в белом. Как менялась теннисная мода
15Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
18:09 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала шесть медалей на II Играх стран СНГ

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце гимнастики завершились финалы в отдельных видах программы в рамках II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
5
фотографий
5
фотографий

Победу в упражнении с обручем одержала россиянка Арина Аверина, в программах с булавами и лентой лучшие результаты показала чемпионка Игр в многоборье Лала Крамаренко. Лидер белорусской команды Алина Горносько стала сильнейшей в упражнении с мячом, также на счету нашей грации одно серебро (булавы) и две бронзы (обруч, лента). Накануне Алина выиграла по серебру в многоборье и командном турнире.

Кроме того, еще одна белоруска Елизавета Зорькина стала бронзовой медалисткой по итогам программы с мячом, а также поднялась на вторую ступень пьедестала в команде.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь