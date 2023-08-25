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01:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уроженка России «художница» Варфоломеева в пятый раз стала чемпионкой мира

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Представляющая Германию уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева в четверг стала победительницей в упражнениях с лентой и булавой на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Валенсии.

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Источник: AFP 2023

За упражнения с булавами Варфоломеева получила 34,350 балла. Второй стала представительница Болгарии Боряна Калейн (33,550), третьей — украинка Виктория Оноприенко (33,550).

В упражнениях с лентой Варфоломеева выиграла с 33,350 балла. Серебряную награду завоевала Калейн (31,850), бронзу взяла словенская гимнастка российского происхождения Екатерина Веденеева (31,100).

Ранее на текущем турнире Варфоломеева стала сильнейшей в упражнениях с мячом и обручем. На чемпионате мира 2022 года она победила в упражнениях с булавами.

В мае исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. В начале марта FIG уже продлевала отстранение российских и белорусских спортсменов, которое действует с марта 2022 года. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать к турнирам спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности.

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