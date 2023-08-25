Уроженка России «художница» Варфоломеева в пятый раз стала чемпионкой мира

Ранее на текущем турнире Варфоломеева стала сильнейшей в упражнениях с мячом и обручем. На чемпионате мира 2022 года она победила в упражнениях с булавами.

В мае исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах. В начале марта FIG уже продлевала отстранение российских и белорусских спортсменов, которое действует с марта 2022 года. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать к турнирам спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности.