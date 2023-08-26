Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Жирона
12
Футбол. Зарубежный
26.08
ПСЖ
Ланс
31
Футбол. Зарубежный
26.08
Милан
Торино
41
Футбол. Зарубежный
26.08
Верона
Рома
21
Футбол. Зарубежный
26.08
Гранада
Мальорка
32
Футбол. Премьер-лига
26.08
Пари Нижний Новгород
Ростов
10
Футбол. Зарубежный
26.08
Кадис
Альмерия
11
Футбол. Зарубежный
26.08
Марсель
Брест
20
Футбол. Премьер-лига
26.08
Спартак
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
26.08
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
26.08
Боруссия М
Байер
03
Футбол. Зарубежный
26.08
Фрозиноне
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
26.08
Монца
Эмполи
20
Футбол. Первая лига
26.08
Кубань
Алания
01
Футбол. Премьер-лига
26.08
Рубин
Динамо
22
Футбол. Первая лига
26.08
Сокол
Ленинградец
01
Футбол. Зарубежный
26.08
Арсенал
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
26.08
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
26.08
Эвертон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
26.08
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
Футбол. Первая лига
26.08
Химки
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
26.08
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
26.08
Дармштадт
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
26.08
Кельн
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
26.08
Фрайбург
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
26.08
Хайденхайм
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
26.08
Зенит
Урал
40
Футбол. Зарубежный
26.08
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
02
Все события
Фоторепортажи
16«Арсенал» отобрал Суперкубок у «Манчестер Сити»
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
26 августа, источник: ТАСС

Гимнастка Варфоломеева выиграла все пять золотых медалей в личном турнире чемпионата мира

16-летняя уроженка Барнаула выступает за сборную Германии.

Наверх
Источник: AFP 2023

ТАСС, 26 августа. Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, представляющая сборную Германии, стала победительницей всех индивидуальных соревнований на чемпионате мира по художественной гимнастике. Соревнования проходят в испанской Валенсии.

26 августа Варфоломеева выиграла соревнования в личном многоборье, набрав 137,450 балла. Ранее спортсменка выиграла упражнения с булавами, мячом, обручем и лентой. В командном многоборье Варфоломеева стала серебряным призером турнира.

Варфоломеевой 16 лет, она переехала в Германию в 2018 году и тренируется под руководством белоруски Юлии Раскиной, выигравшей серебро на Олимпийских играх 2000 года в индивидуальном многоборье. Сейчас на счету Варфоломеевой шесть золотых медалей чемпионатов мира, а также победа в упражнениях с лентой на чемпионате Европы (2023).

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Валенсии с 23 по 27 августа. Российские и белорусские гимнастки лишены возможности выступать на международных стартах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В МОК заявили, что Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх в Сочи
Хоккеист из США рассказал, как приняли Овечкина в "Вашингтон"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь