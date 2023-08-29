России не нужна: сибирская гимнастка разгромила всех под флагом Германии

Пятикратных чемпионок мира в рамках одного турнира планета не видела с 2011 года. Тогда выдающегося достижения добилась уникальная Евгения Канаева. Единственная в своем роде двукратная олимпийская чемпионка (2008 и 2012). Практически никогда не допускающая ошибок. Поднявшая на новый уровень представление об эстетичности, музыкальности и лиричности.

Теперь рекорд Канаевой повторила 16-летняя спортсменка из Германии Дарья Варфоломеева. У Дарьи, наравне с немецкими, есть русские корни, а родилась она в Сибири — в Барнауле.

Гены — вещь упрямая: особенного выбора, чем заниматься для здоровья и дисциплины, у Даши не было. Мама всю жизнь отдала художественной гимнастике, дошла до звания кандидата в мастера спорта и вынужденно завершила карьеру в 18 лет из-за серьезных проблем с коленями.

У спортсменов до мозга костей очень избирательно работает память. Помнила ли мама Даши, приводя совсем еще маленькую дочку на ковер, как у нее самой болели ноги в последние годы спортивной карьеры? Нет. Зато помнила блеск костюмов, праздник соревнований и внутреннее торжество силы воли. Когда ты можешь сделать что-то такое, чего почти никому больше не под силу. И всего этого хотела для дочери.

Так Даша оказалась в гимнастике, почти вынужденно в нее влюбившись. Юные гимнастки действительно всем сердцем любят тугие пучки на макушке, тяжелую растяжку до слез и суету соревнований. Они как маленькие муравьи в большом безостановочном муравейнике — упрямо несут каждая свой груз и не мыслят о другой жизни.

Тренером Варфоломеевой в родном Барнауле была Елена Наумова — специалист отделения с романтичным названием «Жемчужина Алтая». Даша показывала неплохие результаты, но никогда не была в числе первых. К ее десяти годам родители задумались: если пробиться в сборную России даже на юниорском уровне архисложно, может, есть смысл пойти другим путем? Тем более что право на немецкое гражданство у Даши, как и любовь к гимнастике, имелось по факту рождения. А у тренера нашлись связи в немецкой федерации. Да и опыт передачи учениц в сборную Германии имелся.

Варфоломееву отпустили без каких-либо проблем — это было между циклами Рио-2016 и Токио-2020. В сборной России — бескрайняя скамейка запасных с такими звездами во главе, как сестры Аверины, Лала Крамаренко, Александра Солдатова. Так что складных, но не демонстрирующих чемпионских амбиций девочек со спокойной душой и легким чувством собственной важности отпускали под другие флаги. То есть мы как бы сами обеспечивали себе должный уровень конкуренции на мировой арене, делясь талантами с разными странами. Примерно в одно время с Варфоломеевой, в Латвию уехала Елизавета Полстяная, а в Словению — Екатерина Веденеева.

В Германии Дарья стала тренироваться у Юлии Раскиной — вице-чемпионки Олимпиады-2000 родом из Белоруссии. На тех Играх Алина Кабаева потеряла обруч за ковер и чудом удержалась на третьей ступени пьедестала. Раскина представляла то самое высокохудожественное и грациозное направление гимнастики, по которому мы ностальгируем спустя 23 года. В том или ином виде она стремится передать свое видение прекрасного собственным ученицам.

С 13 лет Варфоломеева жила одна в спортивном интернате с такими же юными гимнастками. Бабушка и дедушка лишь иногда приезжали в гости из Франкфурта или забирали к себе на выходные. Вроде весь быт налажен, только тренируйся себе да восстанавливайся, но все же пережить разлуку с родными в другой языковой среде было непросто. Лишь когда Даша немного повзрослела и выучила немецкий, дело пошло на лад.

По юниорам она выступала довольно скромно. В частности, на чемпионате мира-2019, который проходил в Москве, Дарья стала лишь 15-й в квалификации упражнения с булавами.

Ее выход во взрослые в 2022 году совпал по времени с отстранением российских спортсменов от международных соревнований. Так что Варфоломеева стала невольным выгодоприобретателем неудачи российских и белорусских гимнасток, традиционно занимающих ведущие позиции на всех крупных турнирах.

Конкуренция очень ослабла, а Дарья в какой-то степени взяла на себя судейскую тоску по советской школе гимнастики.

С чемпионата Европы — 2022 она привезла две бронзовые медали. С чемпионата мира — 2022 — золото, три серебра, включая многоборье, и бронзу.

И вот на чемпионате мира — 2023 Варфоломеева добилась рекордных пяти золотых медалей. Она стала лучшей и в многоборье, и в финалах отдельных видов. То есть по состоянию на август 2023 года Дарья — официально лучшее, что сейчас есть в мировой художественной гимнастике.

Ее достоинствами можно считать пропорции с вытянутыми линиями и напор, который ощущается, когда она выходит на ковер. У Даши неплохая техническая школа — она владеет поворотами, прыжками, умеет обращаться с предметом и довольно растянута. Но вот чистоты линий, пластичности, музыкальности и какой-то осознанности в исполнении упражнений ей пока недостает. Впрочем, даже по сравнению с 2022 годом у нее уже очевиден прогресс. Варфоломеевой всего 16 — времени на самосовершенствование, как и времени до Олимпиады-2024 в Париже у нее много.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4" data-prerendered><noscript><section><h2>Дети и спорт</h2><p>9 вопросов</p><p>Расскажите нам, занимаются ли спортом ваши дети</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4"><fieldset><legend>Занимаются ли спортом ваши дети? </legend><label><input type="radio" name="6892" value="25251"/>Да</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25252"/>Пока нет, но будут</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25253"/>Нет и не будут</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/8150079229308269/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.