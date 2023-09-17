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15:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Международная федерация гимнастики дала россиянам путевки на этапы Кубка мира

Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила российским спортсменам путевки на этапы Кубка мира 2024 года. Об этом «Матч ТВ» сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

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Источник: РИА "Новости"

Специалист рассказала, что на последнем совещании исполкома федерации было принято решение выделить сборной России по три квоты в женских и мужских соревнованиях для выступления в нейтральном статусе.

«Когда мы спросили про нейтральный статус, нам ответили, что дадут разъяснения в ближайшие недели. Прошло два месяца — ждем до сих пор», — заявила Родионенко. Этапы Кубка мира являются квалификационным стартом на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

4 марта 2022 года FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Также к участию не допускаются судьи и официальные лица из России.

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