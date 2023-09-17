Международная федерация гимнастики дала россиянам путевки на этапы Кубка мира

Специалист рассказала, что на последнем совещании исполкома федерации было принято решение выделить сборной России по три квоты в женских и мужских соревнованиях для выступления в нейтральном статусе.

«Когда мы спросили про нейтральный статус, нам ответили, что дадут разъяснения в ближайшие недели. Прошло два месяца — ждем до сих пор», — заявила Родионенко. Этапы Кубка мира являются квалификационным стартом на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.