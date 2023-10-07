Байлз стала самой титулованной гимнасткой в истории

Байлз в сумме набрала 58,399 балла в упражнениях на бревне, в вольных упражнениях, в опорном прыжке и на брусьях. Второй стала бразильянка Ребека Андраде (56,766), третье место заняла американка Шилиз Джонс (56,332).

26-летняя Байлз, которая в 2023 году вернулась в спорт после двухлетней паузы, в шестой раз выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира. В общей сложности это 27-я медаль американки на чемпионатах мира и 21-е золото. Ранее на турнире в Антверпене она помогла сборной США добиться рекордной седьмой победы подряд в командном зачете.

Всего у Байлз 34 медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, что делает ее самой титулованной гимнасткой за всю историю среди мужчин и женщин на двух главных соревнованиях. Она опередила по этому показателю белоруса Виталия Щербо (33 медали).