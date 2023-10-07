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00:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Байлз стала самой титулованной гимнасткой в истории

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз стала победительницей чемпионата мира по спортивной гимнастике в Бельгии в индивидуальном многоборье.

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Источник: Пресс-служба FIG

Байлз в сумме набрала 58,399 балла в упражнениях на бревне, в вольных упражнениях, в опорном прыжке и на брусьях. Второй стала бразильянка Ребека Андраде (56,766), третье место заняла американка Шилиз Джонс (56,332).

26-летняя Байлз, которая в 2023 году вернулась в спорт после двухлетней паузы, в шестой раз выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира. В общей сложности это 27-я медаль американки на чемпионатах мира и 21-е золото. Ранее на турнире в Антверпене она помогла сборной США добиться рекордной седьмой победы подряд в командном зачете.

Всего у Байлз 34 медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, что делает ее самой титулованной гимнасткой за всю историю среди мужчин и женщин на двух главных соревнованиях. Она опередила по этому показателю белоруса Виталия Щербо (33 медали).

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе в июле, но критерии допуска пока не сформированы. Таким образом, российские гимнасты пропускают чемпионат мира в Антверпене.

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