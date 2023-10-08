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22:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Байлз завоевала две золотые медали в последний день ЧМ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американка Симона Байлз стала победительницей в упражнениях на бревне на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который завершился в бельгийском Антверпене.

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Источник: Reuters

Американка набрала 14,800 балла. Второй стала китаянка Чжоу Яцинь (14,700), третьей — Ребека Андраде из Бразилии (14,300). Также Байлз (14,633) стала лучшей в вольных упражнениях, далее расположились Андраде (14,500) и ее соотечественница Флавия Сраива (13,966). Байлз, которая является самой титулованной гимнасткой в истории, завоевала свои 22-ю и 23-ю золотые медали чемпионатов мира.

У мужчин в упражнениях на параллельных брусьях победу одержал немец Лукас Даузер (15,400), второе место занял китаец Ши Цун (15,066), третье — японец Каито Сугимото (15,000). В опорном прыжке чемпионом стал британец Джейк Джармен (15,050), следом расположились американец Хой Янг (14,849) и украинец Назар Чепурный (14,766). Японец Даики Хасимото одержал победу в упражнениях на перекладине, серебро завоевал хорват Тин Србич (14,700), бронзу — Су Вэйде (14,500) из Китая.

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

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