Немов рассказал об общении с украинскими спортсменами

«С кем были отношения, такими они и остались. У нас никогда не было никаких вопросов. Была одна страна, когда мы все выступали в одной большой семье», — заявил спортсмен. Он добавил, что поколение, с которым он выступал, с пониманием относится ко всему происходящему, отметив, что есть и те, кто иначе воспринимает информацию.