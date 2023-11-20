Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде

Саади, которая с 1991 года постоянно проживает в Канаде, на десять лет лишена членства в Gymnastics Canada и любых региональных отделениях. Отстранение включает в себя запрет на любую деятельность, связанную с организацией, включая тренерство, судейство, постановку программ, волонтерство и административную деятельность.

По истечении десятилетней дисквалификации Саади сможет вернуться к подготовке тренеров, но ей нельзя будет иметь прямых контактов со спортсменами — любая тренерская, судейская и административная деятельность запрещена для нее пожизненно. Отмечается, что возможность обучать тренеров обусловлена признанием опыта и навыков 71-летней Саади и призвана принести пользу гимнастическому сообществу.