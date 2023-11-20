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00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Федерация гимнастики Канады (Gymnastics Canada) пожизненно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади от тренерской деятельности, сообщает в соцсети X адвокат Эмир Краун со ссылкой на заявление организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Саади, которая с 1991 года постоянно проживает в Канаде, на десять лет лишена членства в Gymnastics Canada и любых региональных отделениях. Отстранение включает в себя запрет на любую деятельность, связанную с организацией, включая тренерство, судейство, постановку программ, волонтерство и административную деятельность.

По истечении десятилетней дисквалификации Саади сможет вернуться к подготовке тренеров, но ей нельзя будет иметь прямых контактов со спортсменами — любая тренерская, судейская и административная деятельность запрещена для нее пожизненно. Отмечается, что возможность обучать тренеров обусловлена признанием опыта и навыков 71-летней Саади и призвана принести пользу гимнастическому сообществу.

В 2020 году против Саади была подана жалоба, в которой тренер обвинялась в эмоциональном и психологическом насилии, публичном унижении спортсмена из-за его веса и поощрении расстройств пищевого поведения. Она была отстранена до завершения расследования.

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