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10:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы в Канаде

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Федерация спортивной гимнастики Канады (Gymnastics Canada) отстранила от работы тренера Елену Давыдову, сообщается на официальном сайте организации.

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Причины отстранения не сообщаются. Отмечается, что она не сможет работать, пока не завершится расследование, которое ведется офисом комиссара по спортивной честности (OSIC).

Давыдовой 62 года, она переехала в Канаду в 1999 году и с тех пор работала тренером и судьей. В качестве гимнастки сборной СССР она дважды становилась олимпийской чемпионкой и один раз выиграла чемпионат мира.

Ранее Gymnastics Canada на десять лет лишила 71-летнюю Эльвиру Саади, которая с 1991 года постоянно проживает в Канаде, членства в организации и любых региональных отделениях. По истечении этого срока ей будет запрещена любая тренерская, судейская и административная деятельность.

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