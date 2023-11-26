Олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы в Канаде
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Федерация спортивной гимнастики Канады (Gymnastics Canada) отстранила от работы тренера Елену Давыдову, сообщается на официальном сайте организации.
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Федерация спортивной гимнастики Канады (Gymnastics Canada) отстранила от работы тренера Елену Давыдову, сообщается на официальном сайте организации.
Причины отстранения не сообщаются. Отмечается, что она не сможет работать, пока не завершится расследование, которое ведется офисом комиссара по спортивной честности (OSIC).
Давыдовой 62 года, она переехала в Канаду в 1999 году и с тех пор работала тренером и судьей. В качестве гимнастки сборной СССР она дважды становилась олимпийской чемпионкой и один раз выиграла чемпионат мира.
Ранее Gymnastics Canada на десять лет лишила 71-летнюю Эльвиру Саади, которая с 1991 года постоянно проживает в Канаде, членства в организации и любых региональных отделениях. По истечении этого срока ей будет запрещена любая тренерская, судейская и административная деятельность.