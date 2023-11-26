Олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы в Канаде

Причины отстранения не сообщаются. Отмечается, что она не сможет работать, пока не завершится расследование, которое ведется офисом комиссара по спортивной честности (OSIC).

Давыдовой 62 года, она переехала в Канаду в 1999 году и с тех пор работала тренером и судьей. В качестве гимнастки сборной СССР она дважды становилась олимпийской чемпионкой и один раз выиграла чемпионат мира.