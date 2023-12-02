Винер назвала китайских гимнасток «нашими девчонками»

«Я болею, конечно, за Пекин, за Китай, потому что в Китае сейчас работает моя ученица Анастасия Близнюк. Она участвовала в трех Олимпиадах, завоевав два золота и одно серебро. Подняла художественную гимнастику в групповых упражнениях на очень высокий уровень, их сборная заняла в отдельных видах первое место на чемпионате мира. Она передала им все то, что за три Олимпиады получила в команде от меня. Сейчас делает очень большую работу в Китае для того, чтобы их команда заняла первое место на Олимпиаде. Теперь я их называю наши девочки», — сказала Винер.