Винер назвала китайских гимнасток «нашими девчонками»
ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала сборную Китая «нашими девчонками».
ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала сборную Китая «нашими девчонками».
С 2022 года национальную команду Китая в групповых упражнениях тренирует двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк.
«Я болею, конечно, за Пекин, за Китай, потому что в Китае сейчас работает моя ученица Анастасия Близнюк. Она участвовала в трех Олимпиадах, завоевав два золота и одно серебро. Подняла художественную гимнастику в групповых упражнениях на очень высокий уровень, их сборная заняла в отдельных видах первое место на чемпионате мира. Она передала им все то, что за три Олимпиады получила в команде от меня. Сейчас делает очень большую работу в Китае для того, чтобы их команда заняла первое место на Олимпиаде. Теперь я их называю наши девочки», — сказала Винер.
В июле Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска FIG были обнародованы 10 ноября.
Российским спортсменам и членам делегаций поставили условия, при которых они смогут принять участие в соревнованиях лишь при отказе от поддержки СВО и отсутствии связей с вооруженными силами. На форме атлетов не должно быть национальной символики, не допускаются гимн страны и любые вербальные выражения национальной принадлежности. В частности, амуниция должна быть светло-синего оттенка, а предметы в художественной гимнастике — полностью белыми. В социальных сетях спортсменов будут искать признаки поддержки СВО.