Горносько выиграла пять медалей на турнире «Небесная грация» в Китае

Турнир проводился по правилам Международной Ассоциации клубов «Небесная грация». В субботу лидер белорусской команды Алина Горносько стала серебряным призером соревнований в многоборье, а на следующий день завоевала четыре медали в финалах отдельных видов. Белоруска взяла золото в упражнении со скакалкой, заняла второе место по итогам композиции с лентой, а также выиграла бронзовые награды в программах с обручем и булавами.
Всего на соревнованиях в Пекине приняли участие представительницы 19 стран: Беларуси, России, Армении, Австралии, Болгарии, Гватемалы, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Колумбии, Кыргызстана, Мексики, ОАЭ, Сербии, Сирии, Узбекистана и Кубы.