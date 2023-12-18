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00:35 (мск), источник: БЕЛТА

Горносько выиграла пять медалей на турнире «Небесная грация» в Китае

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Китая Пекине завершился международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

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Источник: НОК Беларуси

Турнир проводился по правилам Международной Ассоциации клубов «Небесная грация». В субботу лидер белорусской команды Алина Горносько стала серебряным призером соревнований в многоборье, а на следующий день завоевала четыре медали в финалах отдельных видов. Белоруска взяла золото в упражнении со скакалкой, заняла второе место по итогам композиции с лентой, а также выиграла бронзовые награды в программах с обручем и булавами.

Всего на соревнованиях в Пекине приняли участие представительницы 19 стран: Беларуси, России, Армении, Австралии, Болгарии, Гватемалы, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Колумбии, Кыргызстана, Мексики, ОАЭ, Сербии, Сирии, Узбекистана и Кубы.

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