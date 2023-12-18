Горносько выиграла пять медалей на турнире «Небесная грация» в Китае

Турнир проводился по правилам Международной Ассоциации клубов «Небесная грация». В субботу лидер белорусской команды Алина Горносько стала серебряным призером соревнований в многоборье, а на следующий день завоевала четыре медали в финалах отдельных видов. Белоруска взяла золото в упражнении со скакалкой, заняла второе место по итогам композиции с лентой, а также выиграла бронзовые награды в программах с обручем и булавами.