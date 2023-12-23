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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Байлз стала спортсменкой года по версии Associated Press

Информационное агентство Associated Press объявило итоги выбора лучшей спортсменки 2023 года.

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Источник: AP 2023

Награду от агентства в третий раз в своей карьере получила гимнастка Симона Байлз.

На чемпионате мира в октябре этого года спортсменка выиграла четыре золотые и одну серебряную медали.

Ранее американка уже становилась лучшей по версии AP в 2016 и 2019 годах.

Второе место в голосовании AP заняла баскетболистка Кейтлин Кларк, третье — испанская футболистка Айтана Бонмати. Следом расположились горнолыжница Микаэла Шиффрин, баскетболистка Эйжа Уилсон, теннисистка Кори Гауфф, баскетболистки Энджел Риз и Брианна Стюарт.

За последние 50 лет чаще всего награду лучшей спортсменке по версии AP выигрывали теннисистки Серена Уильямс — пять раз и Крис Эверт — четыре. Абсолютной рекордсменкой остаётся легкоатлетка и гольфистка Бейб Дидриксон Захариас с шестью победами.

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