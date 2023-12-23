Байлз стала спортсменкой года по версии Associated Press
Информационное агентство Associated Press объявило итоги выбора лучшей спортсменки 2023 года.
Информационное агентство Associated Press объявило итоги выбора лучшей спортсменки 2023 года.
Награду от агентства в третий раз в своей карьере получила гимнастка Симона Байлз.
На чемпионате мира в октябре этого года спортсменка выиграла четыре золотые и одну серебряную медали.
Ранее американка уже становилась лучшей по версии AP в 2016 и 2019 годах.
Второе место в голосовании AP заняла баскетболистка Кейтлин Кларк, третье — испанская футболистка Айтана Бонмати. Следом расположились горнолыжница Микаэла Шиффрин, баскетболистка Эйжа Уилсон, теннисистка Кори Гауфф, баскетболистки Энджел Риз и Брианна Стюарт.
За последние 50 лет чаще всего награду лучшей спортсменке по версии AP выигрывали теннисистки Серена Уильямс — пять раз и Крис Эверт — четыре. Абсолютной рекордсменкой остаётся легкоатлетка и гольфистка Бейб Дидриксон Захариас с шестью победами.