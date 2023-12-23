Байлз стала спортсменкой года по версии Associated Press

Награду от агентства в третий раз в своей карьере получила гимнастка Симона Байлз.

На чемпионате мира в октябре этого года спортсменка выиграла четыре золотые и одну серебряную медали.

Ранее американка уже становилась лучшей по версии AP в 2016 и 2019 годах.

Второе место в голосовании AP заняла баскетболистка Кейтлин Кларк, третье — испанская футболистка Айтана Бонмати. Следом расположились горнолыжница Микаэла Шиффрин, баскетболистка Эйжа Уилсон, теннисистка Кори Гауфф, баскетболистки Энджел Риз и Брианна Стюарт.