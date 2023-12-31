В Польше судью лишили лицензии за работу на турнире с участием россиян

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Польская ассоциация гимнастики (PZG) осудила работу польской судьи Ирины Лорткипанидзе на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация» и лишила ее судейской и тренерской лицензий, сообщается на сайте ассоциации.

Международный турнир «Небесная грация» прошел в Пекине с 15 по 17 декабря.

«Польская ассоциация гимнастики выступает против любых действий, направленных на восстановление возможности спортсменов из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Эта позиция согласуется с Международной федерацией гимнастики (FIG)», — говорится в заявлении на сайте PZG.

В турнире приняли участие гимнастки из 19 стран. Турнир проводится с 2021 года на основе уникальных правил художественной гимнастики, разработанных Международной ассоциацией клубов художественной гимнастики «Небесная грация».