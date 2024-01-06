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13:13 (мск), источник: Sport24

Винер рассказала, почему решила оспорить дисквалификацию в CAS

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что решила оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) из-за интереса и нежелания останавливаться в борьбе за свои права.

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Источник: Sport24

Напомним, что ранее CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) оставить в силе двухлетнее отстранение за нарушение правил Международной федерации гимнастики (FIG). Отстранение продлится до 5 марта 2025 года.

«Не вижу смысла останавливаться на полпути — надо идти до конца. Мы уже это сделали, когда отказались от Олимпиады, потому что не хотим выступать в таком статусе. Посмотрим, что эти господа нам скажут по поводу меня — человека, который столько лет отдал художественной гимнастике: 51 олимпийская медаль, 416 медалей чемпионатов мира и Европы, есть серебряный орден Международного олимпийского комитета.

Мы всегда готовили почти все основные страны, участвующие в Олимпийских играх. Поэтому посмотрим, что они решат, это будет интересно», — сказал Винер ТАСС.

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