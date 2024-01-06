Винер рассказала, почему решила оспорить дисквалификацию в CAS

«Не вижу смысла останавливаться на полпути — надо идти до конца. Мы уже это сделали, когда отказались от Олимпиады, потому что не хотим выступать в таком статусе. Посмотрим, что эти господа нам скажут по поводу меня — человека, который столько лет отдал художественной гимнастике: 51 олимпийская медаль, 416 медалей чемпионатов мира и Европы, есть серебряный орден Международного олимпийского комитета.



Мы всегда готовили почти все основные страны, участвующие в Олимпийских играх. Поэтому посмотрим, что они решат, это будет интересно», — сказал Винер ТАСС.