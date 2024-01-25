Скандал в русской гимнастике. Родители пишут Винер и в прокуратуру: «Девочки после этого захотели бросить спорт»

Последнее время в российской художественной гимнастике часто меняются правила. Зрители замечают только те, которые касаются лидеров. Но все великие спортсмены начинают свой путь с детских турниров, разрядов и квалификаций.

В начале этого года родители гимнасток 2009−2010 годов рождения написали обращение министру спорта, генеральному прокурору, руководителю департамента спорта г. Москвы и президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер. В нем указано, что эти спортсменки не могут выполнить квалификацию на разряд «кандидат в мастера спорта». Началось все намного раньше — сначала сократили возраст получения квалификации, после повысили баллы: для групповичек в 1,5 раза, для индивидуальных упражнений — в 1,7 раза.

Подробнее об этой ситуации корреспонденту Sport24 рассказала Ирэн Тодрик. У нее четверо детей, трое занимаются гимнастикой, одна из них — 2010 года рождения. Поэтому для нее эта тема важна в перспективе.

В обращении перечисляются все нововведения, которые не дают детям получить КМС, как прежде. Все усугубилось в начале 2024 года.

«В январе этого года большое количество девочек сняли с участия в первенствах по федеральным округам. Это результат всех изменений, который мы получили. В документах и регламенте ссылаются на новые правила, которые еще не вступили в действие. Также в положении ввели новую градацию — женщины 2010 года рождения. Такого никогда не было — ограничивать детей по одному году. Сейчас приняли, что взрослые идут с 14 лет, хотя это противоречит пониманию юниорства».

Важен именно тот факт, что гимнастки и родители узнали о снятии накануне соревнований. Единственное, что им предоставили — это обращение Ирины Винер, которые было опубликовано в официальном телеграм-канале федерации.

ЕВСК — Единая всероссийская спортивная квалификация (прим. — Sport24).

«Многие родители и дети уже улетели на эти соревнования, вложились в них, а это большие суммы. Кто-то узнал эту информацию, когда сидел в аэропорте. Это огромный стресс, многие девочки захотели после этого бросить спорт. Ты сидишь в аэропорте, а тебя не допускают до соревнований, потому что ты 2010 года рождения. Вместо подарков у детей в январе такое большое огорчение».

На текущий момент нет соревнований, где девочки могут защитить разряд. Раньше на выполнение программы КМС давалось три года, сейчас же со всеми нововведениями остается всего четыре месяца. У гимнасток не принимают документы, а этот возраст (2010 год рождения) можно сказать, заблокировали.

Еще в художественной гимнастике есть проблема с ЕКП — единым календарным планом, которая также сильно бьет по спортсменкам.

«По закону единые календарные планы на следующий год должны выпускаться в конце предыдущего года, то есть в декабре. Сейчас они пустые, нет соревнований по разрядам для наших детей. В прошлом году была такая же ситуация, а соревнования вносили только в марте. То есть гимнастки три месяца не знали, где могут выступать и получить квалификацию».

Сложности есть не только у этих детей. Ирэн рассказала о ситуации с первым спортивным разрядом, которую она лично наблюдала.

«Сейчас первый разряд выполняется на уровне муниципальных округов. Я буду говорить про САО (прим. Sport24 — Северный Административный округ), мы сейчас занимаемся в школе “Север”. Сейчас такой турнир у нас — это первенство школы “Север”. Это произошло, потому что все школы округа объединили. На официальном сайте есть документы от конца 2023 года и положение от января 2024. Там получается, что дети по нашему округу не могут выполнять первый разряд, стоит только второй. Здесь два варианта: ошибка администрации в регламентирующих документах, которую не смогли исправить или дискриминация».

Сложно представить себе ситуацию, когда большой группе детей буквально не оставляют возможности продолжать карьеру. Предыдущие решения в итоге привели к массовому запрету и снятию с соревнований. У родителей на данный момент есть версии, почему именно их дети попали в такое положение.

«Предположения у нас есть, но доказательств нет. По демографической кривой с 2009 года повысилась рождаемость. Самое грустное, о чем мы можем думать, — это желание сократить бюджет. У правительства есть официальная концепция развития спорта до 2030 года, где очень четко написано, что государство заинтересовано в привлечении детей в спорт. Эти действия противоречат такой концепции. Мысли разные есть, но я не могу утверждать».

Конечно, есть вариант, что это обычная ошибка или неточность:

«Обвинять никого не хочется. Надеемся, что это банальный недосмотр, административная ошибка, хочется в это верить».