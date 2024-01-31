Немногие помнят, но Кабаеву, как и Валиеву, дисквалифицировали за допинг. Дело тоже было очень странным

Сейчас все любители спорта знают о допинге, нарушениях и наказаниях за принятие запрещенных препаратов. Историю Камилы Валиевой и триметазидина все изучили досконально. В начале 2000-х Всемирное антидопинговое агентство (WADA) только начинало свою работу, а РУСАДА вообще не существовало. Логично, что было много пробелов в работе, никто точно не знал, как должна функционировать эта система.

Тогда же произошел громкий скандал в виде спорта, который никогда не ассоциировался с допингом — художественная гимнастика. В 2001 году дисквалификацию получили лидеры сборной России и чемпионки мира Алина Кабаева и Ирина Чащина.

Тот сезон был очень важным для Алины. Она была фавориткой на Олимпиаде 2000 года, но ошиблась в упражнении с обручем и проиграла. Ей было важно доказать, что это случайность. Кабаева была главной звездой вида спорта, тем более что отчасти случайная золотая медалистка Сиднея Юлия Барсукова завершила карьеру.

Алина и Ирина в тот год выигрывали все международные турниры, например, на чемпионате Европы все золотые и серебряные медали были именно у России. На мировое первенство они приехали в блестящей форме — победили в командном многоборье, Чащина стала абсолютной чемпионкой мира, а Кабаева выиграла все четыре золота в финалах отдельных видов. Это был настоящий триумф, гимнастки были четко нацелены на Олимпиаду-2004.

Спустя три недели после окончания соревнований L'Équipe сообщил, что у обеих гимнасток положительные допинг-пробы. После это официально подтвердили. Алина и Ирина узнали об этом намного раньше, через три дня после чемпионата мира. Они все еще находились в Испании, а к ним в отель пришли офицеры WADA и сообщили о нарушении.

В пробах спортсменок нашли фуросемид. Можно сказать, что в бытовых условиях его используют как мочегонное, это помогает быстро сбросить вес, что для художественной гимнастики является больной темой. Для допинг-агентства это вещество опасно другим — благодаря ему быстрее выводятся другие запрещенные препараты. Например, с помощью фуросемида легко можно скрыть стероиды. Именно поэтому его включили в список.

С самого начала были определенные несостыковки в этом деле. Обе положительные пробы были взяты на Играх доброй воли в начале сентября, а в Мадриде запрещенный препарат нашли только у Чащиной. По правилам, гимнасток должны были не допустить до чемпионата мира. Тем более уже тогда Ирина Винер выстроила строгую и четкую систему подготовки сборной, поэтому непонятно, как запрещенное вещество вообще могло попасть в организм.

Об этом говорила сама Чащина:

«Когда мы выезжали на соревнования, нас тренеры оберегали. Был даже такой момент: когда открываешь бутылочку воды и делаешь глоток, потом из нее не разрешали пить — нужно было брать новую».

Тогда Кабаеву и Чащину лишили медалей чемпионата мира, и они автоматически перешли болгарке Симоне Пейчевой. Гимнастка оказалась от наград, так как считала, что россиянки их заслужили. В итоге через два года сама Симона попалась на употреблении фуросемида.

Основной версией российская сторона назвала изменение пищевых добавок, это озвучила главный тренер сборной Ирина Винер.

«По рекомендации медиков из ОКР девочки принимали пищевую добавку “Гипер” фирмы “Вижн”, куда входят мягкие диуретики, не относящиеся к запрещенным препаратам. Когда партия таблеток закончилась, сотрудник федерации приобрел в аптеке новую, не посмотрев на цену. Аптечные “экземпляры” были намного дешевле тех, которые мы приобретали в фирме.



После того, как возник скандал, сделали анализ препарата, который оказался грубой подделкой, содержавшей фуросемид. На заседании федерации мы выяснили, кто раздавал спортсменкам таблетки, кто покупал их. Этим специалистам было сделано замечание. Но ситуация, как говорится, не “просчитывалась”».

После появилась теория, что это купил не сотрудник из федерации, а сами гимнастки, но никто так и не подтвердил. Чащина и Кабаева были уверены в себе и своем окружении, поэтому отрицали свою причастность.

Несмотря на все доводы, гимнасток дисквалифицировали на два года. Один из них был условный. Во время этого периода они должны были проходить более строгие проверки на допинг после каждого турнира и вне их.

Странная история получилась с пробой «Б». Ее открывают в случае таких нарушений, чтобы исключить возможность ошибки со стороны лаборатории или стороннего вмешательства. По закону вскрытие пробы должно проходить при гимнастках, но WADA провело процедуру с нарушениями и оповестила всех, что пробы были положительными.

«Мы не удовлетворены процедурой проведения пробы “Б”. При ее объявлении не присутствовали ни российские гимнастки, ни их представители. Мы не хотели идти на конфликт и в самом начале сообщили о том, что диуретик, обнаруженный в их пробе, попал к девушкам из-за фальсифицированных пищевых добавок. И сами гимнастки ни сном ни духом не знали об этом», — сказала Ирина Винер.

Спустя много лет, в 2016 году главный тренер сказала, что на самом деле проба «Б» была чистая. Никаких подтверждений этому предоставлено не было, но так считает и Алина Кабаева:

«Нам никто не подсказал, что надо открыть вторую пробу. Но потом, когда открыли вторую пробу через полтора года, выяснилось, что там ничего нет. То есть мы просто так просидели 1,5 года ни за что. И, конечно, никто извинений нам не принес».

Логично, что это был удар для всей сборной. Юной Ляйсан Утяшевой пришлось в таких условиях защищать страну, как вынужденный первый номер сборной, пока ее подруги из команды не могли соревноваться. Чащина полностью ушла в работу — она все свое время проводила в зале, совершенствовалась и тренировалась. Кабаева же совсем по-другому переживала эту ситуацию. Она не могла собраться с силами, чтобы ездить на занятия, могла весь день пролежать дома, а на ночь уехать в клуб. Гимнастка пробовала себя на телевидении, играла в кино, развлекалась и даже вошла в Высший совет партии «Единая Россия».

Алине было тяжело находиться в зале, Ирина Винер всеми способами пыталась вернуть талантливую гимнастку обратно в спорт. Спустя время ей надоела светская жизнь, и гимнастка вернулась в зал.

«Я благодарна, что у меня было это время. Полтора года я не тренировалась, потому что это были игры взрослых, где были виноваты дети. Это политика такая была. Подстроено ли это было? Я уверена, я знаю это.



Во время дисквалификации я себя потеряла: не знала, что делать, не могла тренироваться, потому что соревнования через полтора года. Я уезжала с тренировок, ходила на тусовки, в ночные клубы. Я все это видела, и, слава богу, что видела. Мне это абсолютно не понравилось. И тогда я поняла, что я не достигла своей цели. Я должна стать олимпийской чемпионкой. Спорт меня оттуда вывел».

В 2003 году Кабаева и Чащина триумфально вернулись в спорт — на чемпионате мира Алина выиграла четыре золота, а Ирина три медали. Спустя всего год они взяли золото и серебро Олимпиады.