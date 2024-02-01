Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ахаимова завершила карьеру
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Игр в Токио по спортивной гимнастике россиянка Лилия Ахаимова объявила о завершении профессиональной карьеры.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Игр в Токио по спортивной гимнастике россиянка Лилия Ахаимова объявила о завершении профессиональной карьеры.
«Это была дорога длиною в 20 лет. Спасибо всем! Начинается новая глава моей жизни. Спорт и гимнастика навсегда со мной», — написала Ахаимова в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Ахаимовой 26 лет, она завоевала золото Игр в Токио в командном многоборье в составе сборной России, также она дважды становилась серебряным призером чемпионатов мира в команде и завоевывала золото чемпионата Европы.