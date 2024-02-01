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20:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ахаимова завершила карьеру

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Игр в Токио по спортивной гимнастике россиянка Лилия Ахаимова объявила о завершении профессиональной карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

«Это была дорога длиною в 20 лет. Спасибо всем! Начинается новая глава моей жизни. Спорт и гимнастика навсегда со мной», — написала Ахаимова в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Ахаимовой 26 лет, она завоевала золото Игр в Токио в командном многоборье в составе сборной России, также она дважды становилась серебряным призером чемпионатов мира в команде и завоевывала золото чемпионата Европы.

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