Четыре российских прыгуна на батуте получили нейтральный статус

ТАСС, 2 февраля. Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус четырем российским прыгунам на батуте. Об этом сообщается на официальном сайте FIG.

Нейтральный статус получили Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.

Ранее FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.