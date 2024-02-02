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2 февраля, источник: ТАСС

Четыре российских прыгуна на батуте получили нейтральный статус

Нейтральный статус предоставили Яне Лебедевой, Анжеле Бладцевой, Кириллу Козлову и Даниле Касимову.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 февраля. Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус четырем российским прыгунам на батуте. Об этом сообщается на официальном сайте FIG.

Нейтральный статус получили Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.

Ранее FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.

Отборочными на Олимпийские игры являются этапы Кубка мира, которые пройдут в Баку (с 23 по 25 февраля) и германском Коттбусе (с 22 по 24 марта).

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