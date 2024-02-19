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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал медаль на этапе Кубка мира по гимнастике

Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал призером этапа Кубка мира в Каире (Египет), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

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Источник: Оlympic.kz

В финале упражнений на коне Идрисов показал третий результат, набрав 14.800 балла.

Первым стал иорданец Ахмад Абу Аль Сауд — 15.066. Вун Хур из Южной Кореи стал вторым. В его активе 14.933 балла.

Отметим, что на соревнованиях представлены 300 гимнастов из 71 страны.

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