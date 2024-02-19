Казахстан завоевал медаль на этапе Кубка мира по гимнастике
Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал призером этапа Кубка мира в Каире (Египет), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал призером этапа Кубка мира в Каире (Египет), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В финале упражнений на коне Идрисов показал третий результат, набрав 14.800 балла.
Первым стал иорданец Ахмад Абу Аль Сауд — 15.066. Вун Хур из Южной Кореи стал вторым. В его активе 14.933 балла.
Отметим, что на соревнованиях представлены 300 гимнастов из 71 страны.