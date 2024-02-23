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16:06 (мск), источник: ТАСС

Сестры Аверины будут выступать в шоу

Чемпионки мира отметили, что у них много планов на будущее.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины продолжат выступать в шоу после завершения спортивной карьеры. Об этом они рассказали журналистам.

В пятницу президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.

«Мы думали давно, поговорили с Ириной Александровной Винер, надо было все осознать и принять, — сказала Дина Аверина. — Планов на будущее много, будем пробовать себя в чем-то новом, новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный».

«Гимнастика останется с нами, мы продолжаем участвовать в шоу», — добавила Арина Аверина.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету серебряного призера Игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 — чемпионкой Европы.

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