Почему сестры Аверины всегда были исключением из правил. Без них гимнастика станет совсем другой | Источник: Sport24

Гала-концерты в гимнастике последние два года проходят регулярно. 23 февраля был особенный вечер, ведь в конце мероприятия Ирина Винер решила поделиться важной информацией:

«У нас сегодня такое событие, я сейчас заплачу, вы не обращайте внимание. Сегодня мне рассказали Дина и Арина Аверины, что они больше выступать не будут. Я их очень люблю, мы их все очень любим, мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им!».

Это стало шоком абсолютно для всех. Сестры Аверины могли долго не выступать, восстанавливаться от травм, но все равно возвращались на ковер и радовали зрителей на соревнованиях. Особенно трепетно, что это произошло на концерте после пронзительного номера под песню «Журавли». Было очень трогательное выступление, и никто, кроме гимнасток и тренера, в тот момент не знал, что это будет их своеобразным прощанием.

Дина и Арина Аверины всегда и во всех правилах были исключением. Семь лет назад, когда они выходили на взрослый уровень, их называли «тайным оружием». В свой первый сезон сестры брали медали на всех крупных международных и российских стартах. Они выигрывали все турниры, первая строчка в итоговой таблице была однозначно зарезервирована одной из близняшек.

Все шло к Олимпиаде в Токио-2020, весь цикл Дина и Арина показывали сумасшедшие результаты. Казалось, что в мире у них не было серьезных конкуренток. Основная интрига разворачивалась в контексте «кто из сестер будет первым». Спортсменки идеально вписались в правила, которые действовали в тот цикл. Они смогли выжать из существующего регламента максимум, поэтому и оставались непобедимыми.

Не было сомнений, что именно между Диной и Ариной развернется основная борьба на Олимпийских играх. Даже перенос на год и карантин из-за коронавируса не казался серьезной преградой для этих гимнасток. За лето 2021 года они пережили много потрясений. Сначала Арина заболела ковидом и уже на сборах получала положительные тесты. В самый ответственный и важный момент жизни они были разделены и тренировались отдельно.

В итоге сестры попали в Японию, выиграли квалификацию, а уже на самом многоборье начали происходить странные вещи. С самого первого вида сами гимнастки увидели, что получали баллы значительно меньше, чем раньше. Это привело к ошибке Арины в ленте, где ей пришлось заменить предмет из-за узла. Она стала только 4-й. Дина до последнего не сдавалась, но все же, по мнению судей, чего-то не хватило. Аверина получила серебро.

Сразу после награждения россиянка была подавлена и расстроена. Только вот уже в тот момент она думала не только о себе, а обо всем спорте. Она не зациклилась на своих оценках, а сразу начала думать о будущем. Как дальше выступать российским гимнасткам, если такое отношение войдет в привычку? Именно это станет причиной, которую гимнастки озвучат Ирине Винер в 2021 году. Они уже тогда хотели завершить карьеру, потому что искренне боялись повторения этой ситуации.

Дина и Арина на тот момент были уже опытными спортсменками, они прошли проверку тяжелыми тренировками и популярностью. Казалось, гимнастки были готовы к поражению, но точно не таким образом. Главное слово — несправедливость. Это на какое-то время по-настоящему сломало спортсменок, они не могли вернуться в зал.

Ирина Винер, как главный тренер сборной, могла легко отпустить их и заниматься другими гимнастками. Только она не хотела, чтобы у двух лучших спортсменок мира осталось чувство незавершенности. Спустя несколько месяцев после, возможно, самого тяжелого момента в жизни Аверины возвращаются в Японию и блистательно выступают на чемпионате мира.

Новый олимпийский цикл и обновленные правила — еще одно испытание. Гимнастки составляют новые упражнения и уверенно начинают сезон. Начинается отстранение, неясны перспективы выхода на международную арену. Дина и Арина начинают учебу в МГИМО, проводят целые туры мастер-классов и медленно отдаляются от спорта.

Последние годы они доказывали, что спорт — это борьба с собой. Сестры находились на своеобразных американских горках. На одном турнире Арина выигрывала все золото, а Дина могла не пройти в финалы, и наоборот. Несмотря на это, о завершении речи не шло. Они продолжали ровно до момента, когда не стало очевидно — Парижа-2024 у российских гимнасток не будет.

Через несколько дней стартует чемпионат России. Начало нового сезона, Ирина Винер предложила ввести в программу многоборья упражнения «без предмета» и со скакалкой. Это будет совершенно новая эпоха в российской гимнастике. В том числе и из-за завершения карьер Дины и Арины. Аверины навсегда останутся в истории этого вида спорта, потому что их путь уникален.