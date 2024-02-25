Литвинович завоевал бронзу на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку

В воскресенье были разыграны медали в индивидуальных прыжках у мужчин, в финале приняли участие двое белорусов — олимпийский чемпион Иван Литвинович и чемпион мира Андрей Буйлов. За свое выступление Литвинович получил 60,440 балла: этот результат оказался третьим среди восьми батутистов. Опередить Ивана сумели только представители Китая Ван Зисай (62,160) и Янь Лангю (61,990). У Буйлова решающий старт не сложился — в итоге Андрей замкнул список финалистов.



Также участие в мужском турнире принимали наши Олег Рябцев и Станислав Яскевич, которые выбыли из борьбы исключительно из-за лимита на количество спортсменов одной страны в финале. У женщин до сильнейшей восьмерки из белорусок не добрался никто, хотя Виолетта Бордиловская была к этому очень близка, заняв 10-е место во второй квалификации. Екатерина Ершова и Мария Сергеева расположились в конце второго десятка, еще одна наша батутистка Злата Миниахметова не прошла первую стадию отбора.



Кубок мира по прыжкам на батуте является квалификационным турниром на Олимпиаду в Париже. Белорусские спортсмены из-за отстранения были вынуждены пропустить три первых этапа розыгрыша, но шансы на лицензии все еще сохраняются: в рейтинг идут два лучших результата из пяти. Наши атлеты были заявлены как раз на два этапа — прошедший в Баку, а также заключительный в немецком Коттбусе, который пройдет с 22 по 24 марта.