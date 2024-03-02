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11:23 (мск), источник: ТАСС

Гимнастка Глотова может пропустить чемпионат России из-за перенесенного воспаления легких

Соревнования пройдут с 11 по 17 марта.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Член сборной России по спортивной гимнастике Алена Глотова перенесла воспаление легких и не сможет нормально подготовиться к чемпионату страны, который пройдет в Сочи в середине марта. Об этом ТАСС рассказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

«Мы против того, чтобы выступала на чемпионате России Алена Глотова, которая недавно перенесла воспаление легких, — сказала Родионенко. — После этой болезни очень опасно давать спортсменке физические нагрузки, а ехать на соревнования неподготовленной нет никакого смысла».

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет с 11 по 17 марта.

Глотовой 18 лет. На чемпионате России 2023 года, который проходил в Казани, эта спортсменка завоевала бронзовую награду в упражнениях на бревне.

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