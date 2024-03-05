Винер назвала реальную причину завершения карьеры Авериных

Сестры Аверины объявили об окончании своей спортивной карьеры в феврале. Ранее Винер заявляла, что считает недопустимым выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.
«На чемпионате (России) шла серьезная битва между нашими новыми звездочками. Они повзрослели и теперь конкурируют друг с другом в отсутствие Дины и Арины Авериных, которые больше не будут участвовать в соревнованиях. Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», — приводит слова Винер служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).
МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр. Глава ОКР Станислав Поздняков позднее заявил, что условия МОК неприемлемы для подавляющего большинства российских спортсменов, лишь единицы из них согласятся на участие в Играх.