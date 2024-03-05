Винер назвала реальную причину завершения карьеры Авериных

Винер: Аверины завершили карьеру из-за отказа выступать под белым флагом | Источник: Спорт РИА Новости

Сестры Аверины объявили об окончании своей спортивной карьеры в феврале. Ранее Винер заявляла, что считает недопустимым выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«На чемпионате (России) шла серьезная битва между нашими новыми звездочками. Они повзрослели и теперь конкурируют друг с другом в отсутствие Дины и Арины Авериных, которые больше не будут участвовать в соревнованиях. Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», — приводит слова Винер служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).